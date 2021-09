Putin a angajat o femeie atrăgătoare pentru a-i distrage atenția lui Trump la o întâlnire din 2019 / VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a angajat o interpretă atrăgătoare pentru a „distrage atenția” președintelui Donald Trump la summitul G20 din 2019, se arată într-o nouă carte a fostei secretare de presă a Casei Albe, Stephanie Grisham.



Memoriile sale, „I'll Take Your Questions Now”, care urmează să fie lansată săptămâna viitoare, detaliază întâlnirea lui Trump și Putin la summitul de la Osaka, Japonia, potrivit The New York Times, care a publicat pasaje din carte.



Grisham a spus că în timpul ședinței, Fiona Hill, consilier al Casei Albe pe probleme referitoare la Rusia, care a fost ulterior martor la primul proces de punere sub acuzare a lui Trump, i-a dezvăluit modalitățile prin care Putin încerca să-l dezechilibreze pe Trump.

Trump ar fi fost „furat“ de femeia respectivă





„Când a început întâlnirea, Fiona Hill s-a aplecat și m-a întrebat dacă am observat pe traducătoarea lui Putin, care era o femeie brunetă foarte atractivă, cu părul lung și o față drăguță”, a scris Grisham, potrivit The Times.

„A continuat să-mi spună că bănuia că femeia a fost selectată de Putin în mod special pentru a-i distrage atenția președintelui nostru”, se mai arată în carte.

În imaginile întâlnirii de la summit se vede o traducătoare care se potrivea cu acea descriere și se afla vis-a-vis de Trump.

În videoclip se vede cum Trump urmărește cum femeia traduce cuvintele lui Putin în engleză.

Relația lui Trump cu Putin a făcut obiectul unui control intens în timpul mandatului lui Trump, întrucât agențiile de informații americane au ajuns la concluzia că Rusia a lansat o campanie pentru a-l ajuta pe Trump să câștige Casa Albă în 2016.

Și alte cărți au sugerat că Putin ar fi încercat să stimuleze slăbiciunile lui Trump

Cartea lui Greg Miller din 2018, „Ucenicul”, a spus că Putin a căutat să exploateze ceea ce a perceput a fi slăbiciunile personale ale lui Trump și să încurajeze temerile lui Trump cu privire la un „stat profund” al oficialilor americani care complotează împotriva lui.

Trump și-a exprimat admirația pentru liderii autoritari precum Putin. Cartea lui Grisham spune că Trump i-a spus lui Putin la o întâlnire că se va preface că va adopta un ton dur cu el de dragul camerelor.

Într-o declarație de marți, Trump a atacat-o pe Grisham referitor la afirmațiile din carte.

„Stephanie nu a avut ce este nevoie și asta a fost evident de la început”, a spus Trump, susținând că a devenit „foarte supărată” după o despărțire, potrivit BusinessInsider.