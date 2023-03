Proteste și la Praga împotriva posibilei creşteri a vârstei de pensionare. Bătaie cu jandarmii / Video

Într-o adunare paşnică în faţa sediului guvernului la Praga, liderii manifestanţilor au acuzat executivul de centru-dreapta că, prin acest plan, 'ignoră dialogul social'. Guvernul intenţionează să prezinte în cursul acestui an un pachet de reformă a pensiilor.

Se aşteaptă ca propunerile să includă noi limite la majorări automate ale pensiilor, având în vedere inflaţia neobişnuit de ridicată.

