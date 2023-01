Profesorul a zis că actuala coaliție de guvernare are o majoritate bună și în sondaje, nu doar în Parlament. PSD are undeva peste 35%, PNL are undeva la 20 și ceva la sută. Cât despre opoziție - AUR și USR, aceasta nu a reușit să zguduie serios coaliția de la guvernare. Vasile Dîncu a spus că avem o situație stabilă de ceva vreme, dar a subliniat că acest lucru nu înseamnă că lucrurile rămân la fel pentru că, atunci când se apropie alegerile, pot apărea modificări. Iar până în anul 2024 mai este foarte puțin.

„Scena politică stă cam așa: Coaliția de guvernare are undeva la 60 și ceva la sută, are o majoritate bună și în sondaje, nu doar în Parlament. În ceea ce privește opoziția, în acest moment putem spune că este o opoziție pe două voci: avem pe de-o parte AUR, iar pe de cealaltă parte avem USR. Opoziția nu a reușit să zguduie serios coaliția de la guvernare. PSD are undeva peste 35%, PNL are undeva la 20 și ceva la sută. Este o situație stabilă de ceva vreme. Acest lucru nu înseamnă că lucrurile rămân la fel pentru că, atunci când se apropie alegerile, se refondează opinia. Dintr-o dată apare șansa de a modifica, dintr-o dată, oamenii își aduc aminte de nerealizările Guvernului, încep să caute alternative. Ce spunem acum din perspectiva datelor de sondare nu este relevant pentru viitor. Viitorul se joacă din punct de vedere politic. Contează mult cum vom trece peste criza energetică, prin criza legată de război”, a spus sociologul Vasile Dîncu la DC News și DC News TV.

El a mai zis că la ierarhia fricilor, frica de prețuri și frica de boală sunt mai puternice decât frica de război.

VEZI AICI CONTINUAREA - https://www.dcnews.ro/anul-2023-anul-selectiei-importanta-pentru-electoralul-2024-dincu-dupa-sondajul-din-decembrie-viitorul-se-joaca-politic-cea-mai-mare-frica_901552.html

Urmărește emisiunea cu Vasile Dîncu aici:

În 2024, românii vor veni de mai multe ori la urnele de votare. Cele mai importante sunt alegerile prezidențiale, urmate de europarlamentare, parlamentare și locale. Este prima dată în istorie în care toate cele 4 scrutinuri au loc în același an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News