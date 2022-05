PREȚUL pentru a OPRI agresiunea rusă. ”Vom spune populației că va fi GREU”. Hartmann: Dispar 12 ani de dezvoltare și 8 milioane de locuri de muncă

"Eu sunt membru al Chatham House. De duminică până marţi a fost o conferinţă. Acolo, lucrăm pe laboratoare de cercetare. Laboratorul care s-a instituit imediat după invazia rusească din Ucraina, care a început pe 24 februarie, a scos primul raport. Şi a spus aşa: În primul an după decizia de embargo total pe petrol rusesc şi 50% pe gaz, popoarele occidentale vor pierde cam 12 ani de dezvoltare. În al doilea an, dacă se decide că se renunţă şi la ceilalţi 50% de gaz, va avea loc o stagnare economică cam de 3-5 ani. Cu o pierdere la nivel european cam de 8 milioane de locuri de muncă.

Normal, toţi cei de acolo am întrebat dacă ne permitem aşa ceva. La care bulgarii au spus că îşi permit, eu am spus cam la fel, am adus aminte de Ceauşescu cum ne tăia curentul, am zis că vom face un duş la două zile, nu două pe zi, şi că poporul român va rezista.

La care neamţul a zis că noi uităm un singur lucru. Ei nu au avut apă caldă timp de 15 ani după al Doilea Război Mondial. Neamţul a fost cel mai deştept. A zis că în prima lună populaţia va fi nervoasă, şi apoi se va obişnui cu răul. Dar dacă acesta este preţul pentru a opri pentru totdeauna agresiuni de tip hitleriene pe continentul european, trebuie făcut. Vom spune populaţiei că va fi greu! Şi uite că de două săptămâni, liderii occidentali tot încep să spună...", a punctat H.D. Hartmann.

Planul lui Vladimir Putin de 9 mai

”Trebuie să înțelegem un singur lucru. La ora actuală, armata ucraineană are o capacitate de mobilizare activă și generală cam de 700-800 de mii de oameni, hai să spunem și cu apărarea locală, adică cu acele gărzi naționale, hai să spunem că au cam un milion, nu mai mult. În fața acestui zid de un milion de oameni, dublat de o tehnologie militară occidentală, pe care o observăm că este foarte bine pusă la punct și care începe să se integreze în interiorul armatei ucrainene, adică oamenii încep să fie obișnuiți cu elicopterele, cu tunurile, cu mitralierele, în fața acestui milion, Rusia ar trebui să pună 2 milioane.

Și atunci de aici a venit, pentru că vedeți voi, mitologiile nu se nasc de pomană, de aici a venit ideea că pe 9 mai Putin ar declara război statului Ucraina, pentru că el în acest moment legal nu este în stare de război cu Ucraina. El consideră că ajută două republici separatiste, declarate de către el unilaterale, independente și recunoscute ca atare, el nu consideră că se află în război cu Kievul, iar din punct de vedere al legislației internaționale este un vacuum de definiții. El are nevoie de 2 milioane de soldați, el nu poate să o facă decât printr-o mobilizare de tip generală care se obține numai dacă Federația Rusă declară război Ucrainei.", a declarat H.D. Hartmann.

