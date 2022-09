Preot Eugen Tănăsescu, despre Visarion Alexa: Dacă ce scrie acolo e real (instanța va decide), atunci totul e limpede: părintele a preadesfrânat

„Citesc, îngrozit, stenogramele cazului pr. Visarion. Mi se pare halucinant ce scrie acolo. Dar vorba cărții: cu cât ești mai sus, căderea e mai mare. Poate de aceea, pare și greu de crezut. Dacă ce scrie acolo e real (instanța va decide) atunci totul e limpede: părintele a preadesfrânat. Că a fost din "răzbunare" (apare în stenograme), că a fost din ispită, că a fost din...orice alt motiv, nici nu contează. La lupta duhovnicească nu contează motivația ispititorului. Contează că vrea să te răpună. După ce te-a răpus, rămâne mila Domnului!”, a scris preotul Eugen Tănăsescu pe Facebook.

Cazul preotului Visarion Alexa a stârnit o groază de controverse.

Preotul Visarion Alexa a fost plasat sub control judiciar, sâmbătă, de Judecătoria Sectorului 6 în dosarul în care este acuzat de agresiune sexuală.



Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.



Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată.

Dar dincolo de aspectele faptei, se face o mare greșeală. Și am văzut-o de nenumărate ori făcută de credincioșii care merg la biserică.

Oamenii sunt într-o mare eroare cu mersul la biserică, în sensul în care mulți merg acolo pentru preot, nu pentru Dumnezeu. Aleg o biserică doar pentru preotul care slujește acolo, pentru omul spectacol care spune predicile într-un mare stil, de Hollywood.

Puțini înțeleg că, de cele mai multe ori, duhovnicul nostru este cel puțin la fel de păcătos ca noi. Iar noi nu mergem să-i spunem lui că am mințit, că am preacurvit, că am trădat, ci lui Dumnezeu. Duhovnicul este doar un intermediar între noi și Dumnezeu, dar duhovnicul nu trebuie confundat niciodată cu Dumnezeu.

Faptul că și preoții greșesc nu trebuie să ne facă să ne îndoim de Biserica Ortodoxă Română, atâta timp cât, desigur, pornim de la ideea că oricine poate greși și un preot nu este cu nimic mai presus decât persoana care vine să arunce pietrele de pe umeri.

Marea greșeală este la credincioșii care aleg să vină la biserică pentru preot. Dumnezeu este peste tot: și la biserica din colțul străzii, și lângă marile centre universitare.

Și nu trebuie să blamăm biserica doar pentru câte un astfel de caz care mai apare din când în când. Biserica face bine omului atâta timp cât nu o dăm în fanatism.

