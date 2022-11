Polițistul care a fost găsit pe site-urile pentru adulți este investigat. Oferea servicii de gigolo

Poliția din Bruxelles a deschis o anchetă internă asupra unuia dintre membrii forței sale despre care se spune că și-ar fi rotunjit veniturile lucrând ca prestator de servicii intime în timpul concediului medical. Inspectorul de poliție în cauză avea un anunț pe site-ul de servicii dedicate adulților „Quartier Rouge”, unde se oferea femeilor și cuplurilor drept „gigolo”, însoțit de mai multe fotografii în care bărbatul putea fi lesne recunoscut, precum și de una care îl arată practic gol, relatează Brussels Times.

„Anunțul a intrat la un moment dat în atenția conducerii poliției și a fost solicitată imediat o anchetă asupra inspectorului în cauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Ilse Van de Keere, pentru Bruzz.

În timp ce polițiștii au voie să exercite o profesie secundară, aceasta este supusă anumitor condiții, a explicat purtătorul de cuvânt. „Regulile sunt clare și pot fi găsite în circulara din 3 mai 2019: nu pot desfășura nicio activitate secundară care să contrazică neutralitatea și deontologia poliției”.

În plus, orice ofițer de poliție cu o profesie secundară, indiferent care este aceasta, trebuie să facă întotdeauna cunoscut acest lucru către angajatorului său principal.

Contrabanda cu țigări în România. Vasile Marica, întâmplare reală: Nu sunt poveşti! Au dispărut, nu mai ştie nimeni

Vasile Marica, președintele SED LEX, a povestit o întâmplare reală, discutând despre contrabanda cu țigări din România.

”Dumneavoastră vă închipuiți că intră un TIR de țigări în România cu sprijinul unui vameș sau cum?”, a spus Vasile Marica, la DCNews TV.

”Eu așa credeam!”, a spus Bogdan Chirieac.

”Și eu la fel, poate dacă eram naiv. Adică vă închipuiți că ăla deschide și zice: "Eu fac afacerea asta, e șmecheria mea, îl tranzitez până dincolo" și trece toată România asta singur? Un produs petrolier trece din Moldova până dincolo singur și nimeni nu știe și nu a văzut nimeni. De aici încolo, eu nu vreau să mă mai pronunț, că nu mai vreau să stau trei ani în casă”, a explicat șeful Sed Lex.

"Să vă povestesc o faptă întâmplată, reală. A trecut un camion şi, la Râmnicul Vâlcea, a adormit şoferul şi s-a trecut un pic pe șanț. Şi, cum întotdeauna în șanț vede lumea ce este, se duce să adune.Țigări! Au venit imediat toate autorităţile, procuratura, le-am băgat într-un depozit, sigilat, cu pază cu tot. A doua zi, s-au dus oamenii la depozit, de dimineaţă, şi nu mai era o ţigară în depozit. Nici portarul nu văzuse nimic, nimeni. Nu sunt poveşti.

Cam ce credeţi că mai trebuie să mai facă funcţionarul ăla, ca să înţeleagă despre ce este vorba? Nu dau locul, cutare, dar vă spun că el a fost căzut la Râmnicul Vâlcea. Ce ar trebui să fac eu, de mâine, ca să aplic autoritatea statului, dacă eu am luat, am confiscat şi am văzut, am făcut raportul? Mâine, au dispărut. De poimâine, nu mai ştie nimeni nimic. Şi, apoi, toată lumea: "ăsta e hoţul, ăla face, ăla drege". Păi, nu mai vine mama funcţionarului să oprească un camion de genul ăsta", a povestit Vasile Marica. Citește continuarea articolului AICI

