Peste 60 de oameni, dintre care 14 copii, "captivi" pe Transfăgărășan. Nu mai pot coborî de la cabană

Directorul Salvamont Argeș a detaliat situația în care se află cele 60 de persoane de pe Transfăgărășan. Acesta spune că din fericire, nu există cazuri medicale, iar turiștii, deși sunt blocați la cabană, au tot ce le trebuie adică mâncare și căldură.

"Oamenii nu pot coborî acum. Se acționează cu utilaje și din aval și din amonte pentru că există utilaje și sus, la cabana Capra. Din fericire, oamenii nu sunt în nici un fel de pericol. Cabana are încălzire, are tot ce-i trebuie. Este un hotel până la urmă, nu este o căsuță. Este un hotel de trei stele, care are tot ce-i trebuie. Când se va reuși deszăpezirea ca să poată să fie coborâți... că așa noi am putea să-i luăm prin zăpadă, dar în mod sigur sunt foarte mulți care nu au echipamentul necesar și atunci o să ținem cont de acest aspect și încercăm să ajungem la ei cu utilajele. Utilajul acum este la lucru. Acum nu mai ninge, nu mai este nici viscol. O să dureze deszăpezirea, pentru că sunt patru kilometri până la primul punct deszăpezit, patru kilometri până la cabană, deci o să dureze câteva ore. Toți sunt în regulă, nu avem urgențe medicale, nu sunt gravide," a declarat Ion Sănduloiu la Antena 3.

Drumul către cabana Capra era închis. Polițiștii verifică modul în care turiștii au ajuns la cazare

Poliţiştii vor verifica modul în care turiştii au ajuns, pe un sector de drum închis circulaţiei, la Cabana Capra de pe Transfăgărăşan, lovită de o avalanşă în cursul nopţii.



"În cursul nopţii trecute, pe DN 7C, la kilometrii 106-107, în zona unei cabane a avut loc o avalanşă de zăpadă, în urma căreia au fost avariate mai multe autoturisme şi aproximativ 60 de persoane au rămas izolate la cabană. Autorităţile cu atribuţii în domeniu sunt la faţa locului, pentru a lua măsurile necesare, în vederea evacuării persoanelor (...) Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Argeş vor verifica modalitatea prin care persoanele respective au ajuns la cabană, iar dacă vor fi constatate abateri de la normele rutiere, se vor lua măsurile legale în consecinţă", se arată într-o informare transmisă duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.



Conform aceleiaşi surse, DN 7C este închis traficului, de la kilometrul 104, încă de la data de 30 octombrie 2022, acest aspect fiind semnalizat prin indicatoare de-a lungul DN 7C, dar şi prin indicator şi barieră la kilometrul 104.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News