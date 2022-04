Partidele din România care nu vor avea niciodată succes. Greșeala pe care o fac

Spun NU la orice. Tot auzim de la anumiți politicieni: „Nu suntem de acord cu ideea X” / „Nu suntem de acord cu ideea Y!”, dar nici nu aduc nimic în schimb, nu vin cu propuneri care să contracareze o idee. Spun doar NU și încheie chestiunea.

Despre acest subiect a vorbit sociologul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea „Nod în papură”.

„Sintagma forte în politica românească este NU. Acest NU nu este urmat, de regulă, de „iată cum vedem noi lucrurile!” Pe scena politică au fost recent partide care au zis doar NU. Am dat exemplul USR-ului. Nu poți să fii doar Gigi contra. Vino și spune: „uite cum vrem să facem noi!” Și atunci poate zicem și noi: „devine interesant ce vor acești oameni”.

Retorici de genul „nu este bine așa” și „sub nicio formă nu admitem așa ceva”, care nu sunt urmate de chestiuni pozitive, de exemple de cum văd ei lucrurile, nu au succes. Să nu uităm că exista entuziasm atunci când se schimba puterea politică în România, când partidele care veneau aveau niște idei de genul: „recalculăm pensiile, schimbăm cota de impozitare”. Erau partide care veneau cu ceva și îți dădeau teme de gândire. Dacă am doar retorica „nu este bine”, dar nu am nimic în plus, este greu să facem ceva în politică”, a zis sociologul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea „Nod în papură”.

VEZI ȘI: Marile absente de pe scena politică. Bulai: Am fost la o dezbatere la un partid și era acolo o întreagă nebunie cu aceste promovări

Mulți lideri politici sunt acuzați că nu promovează femeile în partid.

Dar femeile chiar își doresc să intre în politică? Despre acest subiect a vorbit sociologul Alfred Bulai la DC News.

„Sunt foarte multe femei care nu vor să fie egale cu bărbații pentru că se consideră superioare. (...) Problema este următoarea: Am fost cândva la o dezbatere la un partid și era acolo o întreagă nebunie că vor promova femeile în partid. Le-am zis că sigur că da, este un lucru frumos, dar trebuie să le întrebați dacă vor. Eu, ca sociolog, vă spun un lucru: Imaginea politicii este că e nașpa, un rahat. De ce vreți să băgați femeile în rahat? De ce credeți că este onorant? Este onorant pentru voi.În societate, sunt persoane care nu își doresc să intre în politică. Ah... că sunt misogini politicienii, da, pot să-ți dau în scris acest lucru. O mare parte dintre ei sunt misogini”, a zis profesorul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea ”Nod în papură”.

