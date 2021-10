Părintele Vasile Ioana: Nu mai avem stat care să ocrotească cetățenii! Tu stai să te cerți... Dacă ai ajuns într-o funcție, ar trebui să fii copleșit de responsabilitate, nu mândru și infatuat!

Părintele de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a spus că românii sunt singuri în fața bolii. Nu mai are cine să-i apare, politicienii fiind mai preocupați de certuri decât de sănătatea poporului pe care îl conduc.

”Dacă astăzi eșuăm din punct de vedere medical este pentru că aproape nu mai avem stat român care să ne ocrotească cetățenii. Acum noi trebuie să ne ocrotim. Noi trebuie să fim atenți la viața noastră. Unde este acel stat care ar fi trebuit să ne apere oferind antivirale? Poporul bulgar are antivirale în farmacii. Ungaria are trei fabrici de antivirale. Și Republica Moldova are antivirale, iar noi trebuie să cumpărăm pe sub mână antivirale când ne îmbolnăvim.

E posibil ca statul să nu ne mai poată apăra de noi înșine? Iată că este posibil. Am ajuns aici din două cauze. Vorbim de indolența, nepăsarea și nesimțirea conducătorilor care se ocupă cu certuri. Preocuparea lor ar trebui să fie salvarea vieții românilor. Nimic altceva nu este mai important! Și tu stai să te cerți... Rușine celor care se preocupă cu altceva decât cu salvarea vieții românilor! Atunci când te-a pus Dumnezeu într-o funcție, uită de orgolii! Când ai ajuns într-o funcție, ai o responsabilitate imensă, așa că ar trebui să nu uiți de unde ai plecat și să lași deoparte orgoliul și mândria și să te aduni smerit în fața unui demers atât de important: sănătatea națiunii tale! Dacă ai ajuns într-o funcție, ar trebui să fii copleșit de responsabilitate, nu mândru și infatuat!”, a zis Vasile Ioana la Sfânta Liturghie în Duminica a XXI-a după Rusalii.

”Nu ne mai dă nimeni acum lockdown pentru că nu mai are cine să o facă! Noi trebuie să fim acum responsabili. Noi trebuie să ne ferim acum de boală”, a mai spus preotul în urmă cu patru zile.

”Mai știți când se striga pe străzi: Vrem spitale, nu catedrale? Iată, acum avem spitale pline. Nu e bine așa. Spitalele ar trebui să fie locurile păcii. Sărmanii medici nu mai fac față. Sâmbătă seară am fost la Spitalul Floreasca. Am văzut medici cu broboane de transpirație pe frunte. Mi-au zis: ”nu mai putem, părinte!” Le-am zis că vreau să vin să împărtășesc bolnavi de Covid pentru că acum am anticorpi și pot să merg în secție. Mi-au spus: ”bun venit, părinte! Nu a venit nimeni la noi să ne vadă și să ne întrebe ce mai facem!” Astăzi trăim o înstrăinare a unora față de alții. Nu mai suntem o comuniune de iubire în fața acestei boli”, a mai spus Vasile Ioana.

Vasile Ioana a avut recent Covid-19

”Aveți în fața voastră un om vindecat de COVID! M-am vindecat! Am testul, sunt negativ. Mi-am făcut două teste. În două zile, ies din carantină, joi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să știți că mă simt extraordinar de bine și vreau să vă mulțumesc pentru mesaje voastre de încurajare! Am trecut ca orice alt român cu frică, am trecut prin multe stări. A venit și la mine o frică de moarte, o stare depresivă și deosebit de puternică, o tristețe puternică. Dacă stai 14 zile singur, nu e chiar ușor. L-am avut cu mine pe Dumnezeu, Doamne, ocrotește-mă, nu mă lăsa să cad pradă gândurilor”, a spus părintele Vasile Ioana.

”Nu mi-a lipsit tratamentul pe care l-am luat din prima clipă. În viața mea, în aceste 14 zile, au fost combinate lucrarea lui Dumnezeu cu știința medicală”, a spus acesta.

”Vă mai dau un sfat. Am vorbit cu mulți medici. Expunerea la frig slăbește foarte mult. Sistemul imunitar este sensibil. Nu vă comportați ca oameni vindecați imediat ce v-ați vindecat de COVID. Stați la căldură, stați feriți. Mai este ceva: puteți să aveți surprize neplăcute ulterior. Cunosc oameni care au avut ulterior probleme grave. Vă îndemn să fiți prudenți!”, a spus Vasile Ioana.