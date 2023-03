OSCAR 2023: Lista completă a câștigătorilor Galei OSCAR 2023. Cel mai bun film și cei mai buni actori, decernați

Spectacolul va începe la ora 24:00 GMT luni şi va fi transmis în direct de reţeaua ABC a Walt Disney Co. Gazdă va fi pentru a treia oară comediantul Jimmy Kimmel.

CÂȘTIGĂTORII GALEI OSCAR 2023

CEL MAI BUN FILM:

CEL MAI BUN REGIZOR:

CEL MAI BUN ACTOR:

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ:

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR:

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR:

CEL MAI BUN SCENARIU:

CEL MAI BUN SCENARIU ADAPTAT:

CEL MAI BUN FILM INTERNAȚIONAL:

CEL MAI BUN FILM DE ANIMAȚIE:

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ DE ANIMAȚIE:

CEL MAI BUN DOCUMENTAR:

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ DOCUMENTAR:

CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ:

CELE MAI BUNE EFECTE VIZUALE:

CEA MAI BUNĂ IMAGINE:

CEL MAI BUN CÂNTEC ORIGINAL:

CEL MAI BUN DESIGN DE PRODUCȚIE:

CEA MAI BUNĂ COAFURĂ:

CELE MAI BUNE COSTUME:

După incidentul dintre Will Smith și Chris Rock, pentru prima dată în istoria OSCAR 2023 va fi prezentă și o echipă de intervenție

În cazul unei răsturnări de situaţie neaşteptate, va fi prezentă o echipă de intervenţie, formată după ce, anul trecut, Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă.



Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice speră să treacă de incidentul de la gala precedentă şi să organizeze un spectacol strălucitor, cu elemente noi, pentru a atrage telespectatori mai tineri şi pentru a creşte audienţele TV în scădere.



Anul trecut, audienţa televizată a premiilor Oscar a fost a doua cea mai scăzută din istorie, cu 16,6 milioane de telespectatori, notează Agerpres.



Câştigătorii sunt votaţi de cei aproximativ 10.000 de actori, producători, regizori şi artizani ai filmului care fac parte din Academia de Film.

Pentru trofeul de cel mai bun film, există 10 nominalizări: „All Quiet on the Western Front”, „Avatar: The Way of Water” „The Banshees of Inisherin”, „Elvis” „Everything Everywhere All at Once”, „The Fabelmans”, „Tár”, „Top Gun: Maverick” „Triangle of Sadness”, „Women Talking”.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News