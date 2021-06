Orban, super-replică pentru Turcan după ce l-a făcut ”frustrat”: Îi enumeră funcțiile în care a susținut-o

Ludovic Orban a părut surprins, apoi a început să râdă, iar ulterior a comentat după ce a aflat că vicepremierul Raluca Turcan l-a făcut frustrat.

”Cu Raluca Turcan am colaborat în mandatul de președinte. A fost prim-vicepreședinte al partidului, lider de grup parlamentar, vicepremier în Guvernul pe care l-am condus, am susținut-o pe Raluca Turcan să ocupe funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Este un coleg care își exercită pozițiile pe care le are, cu susținerea Partidului Național Liberal și am susținut-o pe Raluca Turcan în foarte multe demersuri pe care le-a făcut în toate pozițiile pe care le-a avut”, a declarat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă.

Ce a declarat Raluca Turcan

Raluca Turcan a lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, după ședința PNL de astăzi.

"În competiţia internă, cine nu înţelege că avem o ocazie unică în care să valorificăm, pe de-o parte, guvernarea şi, pe de altă parte, proiectele pentru categoriile pe care PNL le-a pierdut înseamnă că nu îşi înţelege misiunea politică. Şi am aşteptări foarte mari, în primul rând, de la preşedintele partidului să facă lucrul acesta. Campania internă să o valorifice pentru PNL şi nu pentru propria persoană. Frustrările individuale nu au ce căuta în politică. Oamenii nu sunt interesaţi de frustrările niciunui politician. Sunt interesaţi de viaţa de zi cu zi, de salarii, de pensii, de guvernare, de locuri de muncă şi, dacă privesc spre un partid, privesc cu aşteptarea ca acel partid şi într-o competiţie internă este preocupat de cei din afară, nu de scaunele din interior", a declarat Raluca Turcan.

Raluca Turcan l-ar fi criticat pe Ludovic Orban, în ședința PNL de astăzi, pentru atacurile din ultima vreme, dar şi tabăra acestuia, în contextul în care apropiaţi de-ai lui Ludovic Orban, Antonel Tănase, de exemplu, i-ar fi numit pe cei din tabăra opusă "lichele", potrivit Antena 3.

