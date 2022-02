Oamenii cu această grupă de sânge vin de pe altă planetă, spun cercetătorii! 15% din populaţie o are!

Spune-mi ce grupă de sânge ai ca să-ţi spun cine eşti... şi de pe ce planetă vii! Sângele este clasificat în funcție de cele patru grupe: 0, A, B sau AB, dar și în funcție de RH, care poate fi pozitiv sau negativ. Majoritatea oamenilor au RH pozitiv și doar 15% de pe tot globul au RH negativ. Cercetătorii susțin că aceștia nu ar veni de fapt de pe pământ, ci de pe altă planetă, cum ar fi Marte sau Venus și că ar prezenta și anumite semne distincte. Cei care au RH negativ nu pot primi sânge decât tot de la cei care au acest tip de RH, în schimb pot dona fără probleme. Majoritatea persoanelor cu RH negativ provin din nordul Europei și se pare că au ochii verzi sau albaștri, părul șaten-portocaliu, au membrele reci și sunt sensibili la temperaturi ridicate conform physics-astronomyblog.blogspot.com.

Dacă ai RH negativ ai putea fi de origine extraterestră

Mai multe studii au arătat faptul că acei 15% posesori de Rh negativ din întreaga lume ar putea aparţine rasei superioare cunoscută sub denumirea de Nefilimi. Aceşti Nefilimi se spune că ar fi o rasă de uriaşi care au fost specificaţi chiar şi în Cartea Genezei. Ei se consideră a fi îngerii căzuţi, adică decăzuţi din drepturile de a avea un suflet nemuritor. În urma mutaţiei genetice ei ar fi revenit pe Pământ şi acum au un corp uman ce se spune că e nemuritor. Se pare că tipul de sânge RH negativ datează de acum 35.000 de ani luând naştere în urma unei mutaţii genetice, când s-ar fi utilizat ADN-ul de la extratereştri mixat cu cel de la o maimuţă, şi iată aşa ar fi luat naştere controversatul om neanderthalian, au afirmat cercetătorii în domeniu.

Ce înseamnă RH negativ în cazul sarcinii

Incompatibilitatea de RH are mare importanţă în cazul sarcinii. Dacă mama are RH-negativ iar fătul RH-pozitiv (caracteristică transmisă de la tatăl cu RH pozitiv), la prima sarcina în sângele mamei se vor produce anticorpi anti-RH. În cazul celei de a doua sarcini, în cazul în care fătul are RH-pozitiv, anticorpii anti-RH produși anterior vor distruge (hemoliza) globulele roșii din sângele fătului ceea ce va duce la boală hemolitică, spun specialiștii. Astfel, este extrem de important ca la fetele care primesc transfuzii de sânge să se stabilească factorul-RH, iar dacă acesta este negativ să primească numai sânge cu factor RH-negativ. Dacă vor primi sânge cu factor RH-pozitiv, în sângele lor vor apărea anticorpi anti-RH ceea ce va avea influență negativă, în viitor, atât din punct de vedere al transfuziilor cât și al unei sarcini în cazul unui făt cu RH-pozitiv.

