O nouă iarnă grea pentru bucureșteni. Nicușor Dan: Locuitorii vor plăti 350 de lei/gigacalorie. Prețul de producție este cu 25% mai mare

Nicușor Dan a făcut o serie de declarații la semnarea cu reprezentanții companiilor câștigătoare la licitația celor 5 contracte pentru reabilitarea a 210 kilometri de rețea de termoficare, cu finanțare europeană.

Valoarea acestei investiții este de 260 de milioane de euro. De asemenea, primarul Nicușor Dan a anunțat și schimbarea prețului gigacaloriei. Astfel că bucureștenii vor plăti 350 de lei, pentru că prețul de producție este cu 25% mai mare.

„În acești 1150 de lei cetățenii bucureșteni vor plăti 350 și Primăria Municipiului va plăti 800 de lei/ gigacalorie, în lunile următoare. Prețul pe care noi funcționăm din martie o să funcționeze și în această iarnă. Subvenția pentru termie care era în jur de 500 lei în lunile martie, o să ajungă 800 de lei”, a explicat Nicușor Dan.

Cum va fi iarna 2022-2023 în România

Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a fost invitată la DC News și DC News TV unde a vorbit, printre altele, despre iarna care urmează.

„Prognoza elaborată de marile centre internaționale, în ceea ce privește iarna în Europa, inclusiv pentru partea de Sud, Sud-Est, areal în care se află și România, arată că iarna 2022-2023 ar părea că este normală, cu tendință medie spre blândă. Acest lucru nu exclude să avem în România perioade în care să avem caracteristicile unei ierni normale, adică să avem straturi de zăpadă și valori de temperatură care să coboare sub minus 10 sau minus 15 grade, nu doar în zonele cele mai rece ale țării”, a zis Elena Mateescu.

„Oricum, tendința iernilor mai blânde este deja o confirmare. Cel puțin, ultimele trei ierni, la nivelul României, au fost în top cinci cele mai călduroase ierni, dar am avut și episoade, cel puțin în zona montană, cu strat de zăpadă și fenomenul de viscol, la Vârful Omu”, a mai spus Elena Mateescu la DC News și DC News TV.

Aeroporturile din Capitală sunt pregătite pentru o iarnă aspră, dacă va fi cazul, şi sunt dotate cu o flotă adaptată la toate condiţiile meteo şi în principal la activitatea aeroportuară, a afirmat, marţi, Mihai Lazăr, şef servicu operaţiuni speciale Aeroportul Internaţional Henri Coandă (AIHCB).



„Noi, în fiecare an, înainte de 1 noiembrie, organizăm revista tehnicii speciale pe ambele aeroporturi. Ca şi în anii trecuţi, şi anul ăsta credem noi cu convingere că suntem pregătiţi pentru o iarnă aspră, dacă vor fi condiţii meteo deosebite. Avem un plan de deszăpezire a aeroportului căruia îi facem un update în funcţie de ceea ce am învăţat în anii trecuţi, în fiecare an, avem o flotă adaptată la toate condiţiile meteo şi în principal la activitatea aeroportuară", a spus Lazăr.



El a explicat că este vorba despre utilaje speciale, care nu sunt văzute pe drumurile publice şi care sunt concepute special pentru zona de aeroport, având nişte capacităţi extrem de mari, iar unele chiar pot atinge viteze de până la 50 de km în sarcină.



Totodată, AIHCB are şi nişte echipamente multifuncţionale mai mici, concepute pentru a opera în jurul aeronavei sau în zone care necesită fie o atenţie deosebită, fie o manevrabilitate destul de mică, având o rază de virare mică.



„Avem aproximativ 50 de utilaje implicate în deszăpezire şi aproape 250 de persoane care, în condiţiile în care se activează planul de deszăpezire, pot veni la serviciu. Unii sunt în tură, alţii vin de acasă prin suplimentarea turelor. În planul de deszăpezire pe care noi îl updatăm anual avem nişte stocuri cu care începem presezonul. Aceste stocuri sunt asigurate pe ambele aeroporturi. Da, sunt stocuri care au rămas de anul trecut şi stocuri la care s-a făcut update anul acesta, pentru a atinge plafonul indicat în planul de deszăpezire. Referitor la echipamente, sunt unele echipamente noi, care au fost achiziţionate în ultimii 10 ani, şi sunt şi altele mai vechi la care nu am renunţat fiindcă există situaţii de avarie în care le putem utiliza - în cazul în care condiţiile meteo vor fi aspre, iar fenomenele vor fi de o intensitate mare pe o perioadă lungă de timp. De fapt, asta este problema majoră - fenomene de intensitate cu agresivitate mare pe o perioadă extinsă de timp. Degivrant solid avem 82.500 de kg şi degivrant lichid avem 76.500 de litri", a explicat Mihai Lazăr.



Potrivit acestuia, contractele pe care AIHCB le are acum în derulare au fost semnate cu ceva timp în urmă, iar materialele de deszăpezire au fost achiziţionate la preţurile din 2019. Dar, din estimări, preţul materialelor degivrante s-a dublat în ultima perioadă.



„Aţi putut asista la revista de front a utilajelor de deszăpezire şi degivrare pentru platforme, piste, căi de rulare, dar şi pentru drumurile publice de la Aeroportul Henri Coandă. Tot azi va avea loc aceeaşi revistă de front şi la Aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu. Este o prezentare care se face în fiecare an, o verificare care se face în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor ierarhice civile române şi a managementului Companiei Aeroporturi Bucureşti", a precizat purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Valentin Iordache.

