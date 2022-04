Novak Djokovic va putea evolua la Wimbledon 2022. Ce se întâmplă cu jucătorii ruşi şi belaruşi

Jucătorul sârb, care a reuşit în acest sezon să dispute doar trei turnee din cauza faptului că nu s-a vaccinat împotriva Covid-19, va putea astfel să-şi apere titlul cucerit anul trecut la All England Club, când a obţinut al 20-lea titlu de Mare Şlem şi al şaselea la Wimbledon în faţa italianului Matteo Berrettini.

Wimbledon 2022, liber de măsuri anticovid

Organizatorii turneului au anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că turneul va fi liber de măsuri anticovid, dar au insistat asupra menţinerii interdicţiei pentru jucătorii ruşi şi belaruşi.

Ediţia din 2022 a turneului va fi prima care nu va avea tradiţionala 'Middle Sunday', ziua de odihnă pentru jucători, iar ca urmare a acestei decizii toate partidele din optimile de finală nu vor mai fi concentrate într-o singură zi, lunea, ci vor fi împărţite duminică şi luni.

Totodată, turneul de la Wimbledon se va alătura de la această ediţie restului grupului de turnee de Mare Şlem prin introducerea unui tie-break de zece puncte la 6-6 în setul trei, în loc de tie-breakul normal care se juca la 12-12.

Organizatorii turneului de la Wimbledon apără decizia de a-i exclude pe ruşi şi belaruşi

Excluderea jucătorilor ruşi şi belaruşi de la ediţia din acest an de la Wimbledon a fost singura opţiune viabilă sub îndrumarea oferită de guvernul britanic, au declarat marţi organizatorii turneului de Mare Şlem pe iarbă de la Londra, scrie Reuters. All England Lawn Tennis Club (AELTC) a luat decizia în urma invadării Ucrainei de către Rusia, iar această poziţie a fost condamnată prompt atât de circuitul masculin, ATP, cât şi de cel feminin, WTA.

Preşedintele AELTC, Ian Hewitt, a spus că îndrumările guvernamentale nu le permit jucătorilor să concureze la turneu pe baza clasamentului lor şi că există două opţiuni: a refuza înscrierile sau a le permite, însă numai cu declaraţii scrise specifice ale jucătorilor individuali. 'Credem că am luat cea mai responsabilă decizie posibilă în aceste circumstanţe', a afirmat Hewitt, adăugând că sunt în curs de desfăşurare discuţii cu ATP şi WTA.

'(...) nu există nicio alternativă viabilă la decizia pe care am luat-o în această situaţie cu adevărat excepţională şi tragică', a spus el.

Este prima dată când sportivilor li se interzice participarea pe motiv de naţionalitate de la epoca imediat următoarea celui de-al Doilea Război Mondial, când jucătorii germani şi japonezi au fost excluşi.

Wimbledon este, de asemenea, primul turneu de tenis care interzice concurenţi individuali din cele două ţări, ceea ce înseamnă că numărul 2 mondial al tenisului masculin, rusul Daniil Medvedev, şi belarusa Arina Sabalenka, locul 4 mondial, vor fi excluşi de la turneul ce va avea loc în perioada 27 iunie-10 iulie.

Organele de conducere ale tenisului au interzis Rusiei şi Belarusului să participe la competiţiile internaţionale pe echipe în urma invaziei, însă i-au autorizat pe jucătorii din cele două ţări să concureze în continuare ca neutri.

AELTC a confirmat, de asemenea, că vaccinarea împotriva Covid-19 nu va fi obligatorie pentru jucători la turneul din 2022, ceea ce îi va permite liderului mondial al tenisului masculin, sârbul Novak Djokovic, să-şi apere titlul. Djokovic, câştigător a 20 de turnee de Mare Şlem, nu şi-a putut apăra în ianuarie titlul la Australian Open deoarece nu era vaccinat, scrie Agerpres.

