Redacția NEXTA a continuat să analizeze fotografiile și videoclipurile atacului care a avut loc la mall-ul Crocus de la periferia capitalei Federației Ruse, vinerea trecută.

Anterior, publicația a relatat despre ciudățeniile surprinse într-unul dintre videoclipuri cu câteva minute înainte de începerea filmărilor în sala de concert. Au fost prezentate imagini cu câțiva bărbați îmbrăcați în mod similar, în pulovere albastre și blugi, care se uitau mai întâi unul la altul, iar apoi au început să îndemne mulțimea să „închidă ușile”, fapt ce a dus la pierderi de vieți în timpul atacului.

În primă fază, NEXTA a presupus că aceștia ar putea fi ofițeri FSB.

După ce a mai studiat informațiile open source, NEXTA a încercat să identifice „bărbații în albastru” care au ridicat suspiciunile publicației. Din cauza calității slabe a videoclipului, este dificil de comparat fețele acestor bărbați cu baza de date deschisă. Totuși, aceștia au reușit să identifice un presupus „ofițer FSB”.

În videoclipul din sala de concert, la un moment dat, unul dintre „bărbații în albastru” poate fi văzut coborând din rândul de sus în loc să părăsească sala ca toți ceilalți. Apoi el, susține apelurile ca ușile să fie închise. Fața lui este clar vizibilă, iar NEXTA a reușit să găsească o fotografie a unei persoane foarte asemănătoare în surse deschise.

Fotografia de mai jos a fost postată pe site-ul instituției bugetare municipale „Centrul sportiv Sosensky”. Fotografia arată un bărbat primind un premiu pentru locul al treilea la o competiție de lupte de brațe. Compoziția și trăsăturile generale ale feței sunt destul de asemănătoare cu unul dintre „bărbații în albastru” din sala de concert din „Crocus”.

Apoi a apărut, potrivit NEXTA, o altă „coincidență neașteptată”. În localitatea Sosenskoye din Moscova, unde se află acest centru sportiv, se află sediul Serviciului de Informații Externe al Rusiei.

‼️ "Men in Blue" part 2



We have identified agents of the Russian secret services in the "Crocus" hall



Our editorial staff continues to analyze photos and videos of the terrorist #CrocusCityHallAttack and everything related to it.



In our previous publication we told about the… pic.twitter.com/ciaon6bYJl