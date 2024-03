Mai mulți bărbați misterioși, îmbrăcați la fel, s-au aflat în sala de concerte din Moscova în timpul atacului și nu i-au lăsat pe oameni să fugă / video

„Am analizat filmările atacului terorist din mall-ul Crocus și am observat că în sala de concert, unde au izbucnit cele mai sângeroase evenimente ale atacului terorist, sunt mai multe persoane îmbrăcate asemănător în hanorac albastru și blugi“, a precizat NEXTA pe X.

„Dacă te uiți la ele, vei observa câteva acțiuni atipice din partea lor pentru astfel de situații.

În primul rând, îmbrăcămintea lor. Hanoracul albastru și blugii sunt o combinație destul de lejeră, care îi ajută să se integreze în mulțime, fiind în același timp destul de vizibili între ei. Se văd clar la ieșire, dar dacă te uiți atent, „bărbații în albastru” pot fi reperați în alte părți ale holului.

În al doilea rând, comportamentul lor. Toți sunt calmi, nu fug nicăieri, nu intră în panică. În videoclip, un bărbat în pulover albastru și blugi chiar împinge înapoi pe culoarul dintre scaune o femeie care se îndrepta spre ieșire. Ulterior, același bărbat începe să filmeze cu telefonul. Se vede că „bărbații în albastru” se uită unul la altul din când în când.

La un moment dat în videoclip, o voce masculină din spate, unde un alt astfel de bărbat misterios se află, sugerează închiderea ușilor, iar „bărbații în albastru” susțin pe rând această idee, creând iluzia de sprijin în masă pentru această idee. Apoi, acest lucru va duce la faptul că mulți oameni nu vor putea ieși din sală din cauza ușilor închise și vor muri“, se mai precizează în postarea celor de la NEXTA.

