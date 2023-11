Nicolae Ciucă: PNL a crescut pensiile cu 40%

"Trebuie să le spunem tuturor ce a însemnat guvernarea liberală. S-a vorbit de subiectul care ține prima pagina în aceste zile. Subiectul pensiilor. Da, într-adevăr, în ultimii 3 ani de zile, PNL a crescut valoarea punctului de pensie de 3 ori. Efectiv, ultimele două dăți de către Guvernul pe care l-am condus. Am crescut valoarea punctului de pensie de la 1265 de lei cu 40%, până la valoarea de astăzi de 1785 de lei. Da, PNL își dorește și fac tot ceea ce îi stă în putință pentru creșterea pensiilor a milioane de români, pentru eliminarea inechităților și disparităților din vechea lege a pensiilor și vom face acest lucru", a transmis liderul PNL la Școala Tineretului Național Liberal de la Sighet.

Nicolae Ciucă a explicat și zilele trecute că liberalii susțin majorarea pensiilor românilor și că este necesar ca această creștere să fie una sustenabilă.

Liberalii susţin principiile reformei sistemului de pensii şi măsurile propuse, a afirmat, vineri, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, care a transmis că singura preocupare este ca majorările să fie unele sustenabile, iar resursele să fie identificate "corect".



"Am spus-o foarte clar de la început: PNL susţine principiile reformei sistemului de pensii şi măsurile propuse. Singura noastră preocupare este să ne asigurăm că majorările sunt unele sustenabile. Trebuie să fim responsabili. Nu ne putem juca cu 3% din PIB. Nu le putem promite astăzi pensionarilor nişte majorări care mâine să nu se mai poată aplica. Trebuie să avem calcule bine fundamentate şi să identificăm corect resursele, în conformitate cu angajamentele pe care le avem faţă de instituţiile europene cu care colaborăm. Noi, liberalii, putem spune că avem ceva mai multă experienţă cu majorări de pensii sustenabile. Am demonstrat acest lucru în cei trei ani de guvernare liberală 2020 - 2022, când am crescut pensiile cu aproximativ 40%", a explicat Stroe, într-o declaraţie transmisă AGERPRES.



El a subliniat că atunci când este nevoie ca anumite chestiuni să fie lămurite acest lucru trebuie să aibă loc în coaliţie, nu prin reacţii în social-media.



"Întotdeauna, când PNL a remarcat o problemă, a semnalat-o în coaliţie, la fel cum a fost situaţia cu plăţile cash. Am iniţiat o discuţie în coaliţie şi ieri, în şedinţa de Guvern, problema a fost soluţionată. Acesta este modul corect de lucru", a evidenţiat Ionuţ Stroe, conform Agerpres.

