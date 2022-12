Neymar a scris degeaba istorie la Cupa Mondială. A izbucnit în lacrimi după ce Croația a produs surpriza cu Brazilia în sferturi - Foto

Cvintupla campioană mondială a fost echipa care şi-a creat mai multe ocazii de gol, dar Croaţia a reuşit să se impună din nou la loviturile de departajare, demonstrând un psihic de fier.

Neymar (105+1) a deschis scorul în prelungiri pentru Selecao, dar Bruno Petkovic (117) a egalat, pentru ca la loviturile de departajare să rateze Rodrygo şi Marquinhos, în timp ce croaţii au transformat tot, prin Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modric şi Mislav Orsic. Vezi detalii aici!

Prin urmare, starul legitimat la PSG a ajuns la un număr de 77 de goluri pentru naționala Braziliei și i-a egalat recordul legendarului Pele, de cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei. Însă, Neymar nu s-a putut bucura de această realizare și a izbucnit în lacrimi, după meciul pierdut cu Croația.

Dani Alves is there for Neymar ???? pic.twitter.com/T5zBTrmqRi