FIFA deschide proceduri disciplinare împotriva Serbiei după ce jucătorii reprezentativei de fotbal au agățat la vestiare harta Kosovo în culorile naționalei lor/ FOTO

FIFA a deschis proceduri disciplinare împotriva asociației de fotbal a Serbiei, după ce echipa sa a atârnat un drapel controversat înfățișând Kosovo în vestiar înainte de înfrângerea în Cupa Mondială în fața Braziliei, scrie BBC.

Steagul arăta un contur al Kosovo, umplut cu steagul Serbiei, peste care erau scrise cuvintele „nicio predare”.

Serbian propaganda all the way to #Qatar. Something for @FIFAcom to investigate? Why a map of #Kosovo in the flag of Serbia hangs in the Serbian dressing room… pic.twitter.com/smlmL5zoCL