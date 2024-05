Misterul lui Oscar, motanul ce prevestea moartea. Posibila explicație a cazului care a impresionat pe toată lumea

Personalul centrului era convins că Oscar putea identifica pacienții aflați pe patul de moarte, alegând să doarmă lângă ei cu câteva ore înainte să își dea ultima suflare. Această capacitate aparent extraordinară a felinei a atras atenția nu numai angajaților centrului, ci și comunității medicale și publicului larg, potrivit Times Now.

Fenomenul, cunoscut sub numele de "al şaselea simţ" este o credință răspândită că unele animale au o capacitate supranaturală de a cunoaște ceva fără a folosi cele cinci simțuri obișnuite. Cu alte cuvinte, al şaselea simţ este o intuiție sau un instinct care îi permite cuiva să ia o decizie fără a se baza pe vedere, miros, auz, pipăit sau gust. Deși dovezi pentru predicții precise ale dezastrelor naturale precum cutremurele sau tsunamiurile sunt aproape mereu circumstanțiale, în cel mai bun caz, există multe relatări despre câini sau pisici care prezintă comportamente neobișnuite înainte de astfel de evenimente.

Oscar, o pisică terapeutică ce putea "prevesti moartea", a fost o excepție. Spre deosebire de alte animale creditate cu succese predictibile izolate, pisica avea câteva cifre solide care să susțină acest caz.

