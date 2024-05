Prezidențiale 2024. Fraza lui Rareș Bogdan care a provocat urale într-o piață cu 8000 de oameni

Întrebat de ce este atât de sigur că Nicolae Ciucă, președintele unui partid care are 20%, ar putea câștiga alegerile prezidențiale din septembrie, Rareș Bogdan a spus că se bazează pe sondajele realizate.

„Partidul Național Liberal va arăta că este undeva între 25-30%. Scorul pe care noi îl vom avea la aceste alegeri, adică scorul politic la Consiliul Județean, va fi între 25-30%. Mă bazez pe sondaje realizate în fiecare județ și pe sondaje naționale.

Veți vedea în seara respectivă pentru că noi suntem cei care, pentru prima dată în 34 de ani, am depus liste în peste 95% din toate comunele și orașele României. Gândiți-vă că, spre deosebire de noi, alte forțe politice au depus 30%, 50% sau 90%.”, a spus Rareș Bogdan.

Profilul unui președinte în contextul regional actual

Rareș Bogdan a subliniat că războiul din Ucraina nu s-a oprit, iar în acest context regional, consideră că prezența unui lider cu expertiză în relații internaționale, strategie și tactică, alături de un profil echilibrat și patriotic, este cea mai potrivită.

„Dacă ne uităm la ce se întâmplă peste graniță vedem noile declarații ale lui Medvedev, ale lui Shoigu, ale lui Patrushev, vedem ce se întâmplă pe cele șase puncte unde Rusia forțează frontul. Vedem declarațiile cu privire la testamentul lui Petru cel Mare la Gurile Dunării, la Odesa și la Nikolaev, prima țintă a Rusiei.

Războiul din Ucraina nu s-a oprit, din păcate, nu pare că s-ar opri și eu cred că, în actualul context regional, prezența, profilul unui om care știe atât relații internaționale, chestiuni de strategie, de tactică și are un profil de om patriot, de om echilibrat și, de asemenea, un excelent militar, apreciat în teatrele de operații, cred că e unul mult mai potrivit decât acum trei ani.”, a spus europarlamentarul.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, competitori la prezidențiale

Rareș Bogdan a fost întrebat cum se vor lupta la prezidențiale Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă dacă sunt aliați la guvernare.

„Azi dimineață am fost în fața a 2500 de ieșeni, mâine voi fi la Bacău și la Focșani, poimâine la Malaga și Valencia. În momentul când am spus: „Vă rog să nu intrați în vacanță, vă rog ca după câteva zile de la alegerile locale și europarlamentare să vă pregătiți de cea mai dură bătălie, bătălia care trebuie să dea viitorul președinte al României, pe data de 15!", au fost urale dintr-o piață de 8000 de oameni, plus o mulțime de oameni care doar asistau.

Poporul PNL va da siguranță președintelui Nicolae Ciucă de a-l duce în turul 2, iar în turul 2 va câștiga alegerile. Pentru noi, bătălia este doar data de 15, după data de 15, cu oricine ne-am bate în turul 2, îl batem. Vă arăt pe cercetări.", a punctat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a declarat că, după aflarea rezultatelor alegerilor locale și europarlamentare, vor discuta și analiza pentru a aplica cea mai bună strategie.

„După ce vom vedea rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, unde sperăm să facem scoruri extrem de bune atât separat pe alegerile locale, cât și împreună, vom discuta, vom analiza și vom aplica cea mai bună strategie, în așa fel încât să continue guvernarea bună, care este actuală, și extrem de coerentă, din ultimii doi ani și jumătate, și să impunem un președinte care să fie echilibrat, rațional și mai ales patriot.", a spus Rareș Bogdan la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News