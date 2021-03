Muzicieni în vitrină: Cum au descoperit newyorkezii spectacolul live, în contextul pandemiei de COVID-19. VIDEO

Notele muzicale rezonează în aerul încă proaspăt al dimineţii, cu sunete de claxoane, de porumbei gălăgioşi şi zgomote de pe şantier în fundal. Din spatele vitrinei unui magazin dezafectat din Upper West Side din New York, răsună muzica lui Debussy, iar alergători, câţiva părinţi cu cărucioare şi bătrâni s-au oprit să asculte, prin intermediul difuzoarelor, sunetul pianului lui Spencer Myer şi al violoncelul lui Michael Katz, relatează luni AFP.



Deşi nu se desfăşoară într-o sală de concerte, iar spectatorii nu sunt aşezaţi în fotolii, ci privesc după un geam separator, este un concert în adevăratul sens al cuvântului, o oportunitate pentru doi muzicieni flămânzi de contact uman, după cum a declarat Spencer Myer, de a cânta împreună şi de a avea un public.



Avem nevoie de această relaţie reciprocă. A aduce muzică oamenilor aşa cum am făcut-o este cu adevărat ceva unic şi extraordinar, a explicat Michael Katz, care a concertat deja în majoritatea marilor săli clasice new-yorkeze.

Music and art will always remain. NYC always finds a way ???? #musicalstorefronts pic.twitter.com/cm3IwRDFLZ — Katie Kupferberg (@costume_katie) March 25, 2021

Când se vor redeschide sălile de spectacole în New York





Începând cu data de 2 aprilie, sălile de spectacole vor putea fi redeschise publicului din New York, însă cu o prezenţă limitată la 33% din capacitate sau maximum 100 de persoane. Pe 14 şi 15 aprilie, Filarmonica din New York îşi va face marea revenire la The Shed, un spaţiu cultural din centrul oraşului Manhattan.



Însă acesta nu va fi decât o degustare, deoarece Phil, cum mai este denumită filarmonica din New York, care a organizat şi mici concerte improvizate în aer liber din septembrie, îşi îndreaptă deja atenţia spre luna septembrie, la fel ca Metropolitan Opera sau New York City Ballet.



Între timp, Kaufman Music Center, un spaţiu pentru concerte şi educaţie muzicală, situat în cartierul Upper West Side, a organizat acest program numit Musical Storefronts, ce permite muzicienilor să cânte în cartier, la adăpostul unui perete de sticlă.





La fel de esenţial ca apa





Organizatorii preferă să nu dezvăluie în prealabil locaţia exactă a faimoasei vitrine şi nici programul concertelor pentru a evita formarea unor adunări prea mari, respectând restricţiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus.



Încercăm să programăm puţin din toate, a explicat Kate Sheeran, care conduce Kaufman Music Center, de la muzicieni clasici la oameni de pe Broadway. Chiar şi improvizaţie experimentală, după cum a precizat Sheeran. Proiectul îşi doreşte să scoată în evidenţă motorul artistic din New York şi să amintească faptul că artiştii trebuie să lucreze.



Aproximativ 30% dintre persoanele adulte din New York au beneficiat deja de cel puţin o doză de vaccin împotriva coronavirusului şi, odată cu începutul primăverii, speranţa renaşte.



Oraşul este aşa tot timpul; când se întâmplă ceva grav, improvizăm, a declarat entuziasmat Terry Lieberman, venit să asculte câteva melodii de Debussy, Beethoven, Mendelssohn şi Boulanger. Oamenii se adună şi revin. Asta e minunat, a adăugat el.



Una dintre lecţiile pandemiei este foamea oamenilor de muzică, de teatru şi dans şi de orice fel de artă live, a rezumat Michael Katz. E ceva de care oamenii au nevoie, la fel de esenţial ca mâncarea şi ca apa. Nu este doar divertisment. Şi nu este doar o marfă, a adăugat muzicianul.