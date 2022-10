Moțiunea împotriva ministrului Lucian Bode a picat

Camera Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusă de 55 de parlamentari de la USR şi neafiliaţi aparţinând Partidului Forţa Dreptei, care a fost dezbătută luni în plen.

S-au înregistrat 88 de voturi 'pentru', 162 'contra'. Nu au votat 6 deputaţi. Prin moţiunea simplă intitulată 'Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt?

Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat', semnatarii i-au cerut lui Lucian Bode să plece de la conducerea MAI, 'deoarece nu a reuşit reformarea instituţiei'.

Potrivit acestora, 'cea mai mare reuşită' a mandatului acestuia este 'licitaţia cu dedicaţie pentru achiziţia a 600 de BMW-uri de la prietenul preşedintelui Klaus Iohannis'.

În cadrul dezbaterilor de luni, ministrul de Interne a respins acuzaţiile care i se aduc, susţinând că textul moţiunii este plin de minciuni, 'un ghiveci, o shaorma cu de toate'.

Bode îi face disperați pe semnatari: Irelevanţa vă ustură, dar penibilul nu

Ministrul de Interne Lucian Bode a avut replici acide pentru USR la moţiunea simplă din Parlament.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, i-a criticat luni pe iniţiatorii moţiunii depuse împotriva sa, spunând că textul acesteia este plin de minciuni, "un ghiveci, o shaorma cu de toate".



"În cei 14 ani de activitate parlamentară, am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă, precum cel pe care îl dezbatem astăzi. De la Transporturi la Poliţie, de la Facebook la aşa-zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate. Un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic", a spus Bode, în Plenul Parlamentului.



El a apreciat că, USR şi Forţa Dreptei, cele două formaţiuni politice care au iniţiat moţiunea, au fost mânate de "disperare" şi i-a ironizat pe Cătălin Drulă şi Ludovic Orban.



"Ceea ce vă mână în acest demers lamentabil este disperarea. Disperarea a două formaţiuni politice care, una tocmai şi-a pierdut reperul şi e o oaste de strânsură formată din 10 plăieşi. Doar atât aţi putut, domnule Drulă? Doar atât aţi putut, domnule Orban? Adevărul este că irelevanţa vă ustură, dar penibilul nu. Dar să le luăm pe rând. Vorbiţi despre mandatul meu de ministrul al Transporturilor. Păi ce faceţi domnilor? Vorbiţi de funie în casa spânzuratului? Cine vorbeşte? Domnul Drulă, zis zero kilometri de autostradă daţi în trafic în mandatul lui? Asta în oglindă, ca să puteţi să vă opriţi din râs, cu cei aproximativ 100 km de şosea de mare viteză daţi în trafic în mandatul meu de ministru al Transporturilor. Sigur, domnului Drulă i se pot reţine totuşi două operaţiuni din timpul mandatului de ministru: Operaţiunea Ranga şi Operaţiunea Securilă-microfon. Totuşi, nimic despre Blue Air?", a declarat Bode, conform Agerpres.

