Moartea studentei din Timișoara. Criminologul Dan Antonescu, despre Mirel, presupusul ucigaș: Îmi atrage atenția comportamentul aberant al acestui tânăr

Criminologul Dan Antonescu a vorbit despre crima de la Timișoara, analizând comportamentul lui Mirel, presupusul criminal al Andreei. Reamintim că presupusul criminal este din Caraș-Severin și studia la Medicină și Teologie. El și-ar fi ucis iubita, o tânără în vârstă de 21 de ani, studentă și ea la Medicină, pentru că voia să îl părăsească.

"În primul rând îmi atrage atenția comportamentul aberant al acestui tânăr. Deși el avea rezultate bune la învățătură, făcea două facultăți în același timp, și Teologie, și Medicină, de la Teologie văd că nu a învățat nimic, a încălcat una dintre cele 10 porunci, porunca a șasea - să nu ucizi. E clar că el are o problemă de natură psihiatrică, dar nu în asemenea măsură încât să-l exonereze de răspunderea penală pentru fapta comisă. Totuși, e clar că are un deranj undeva acolo în mintea lui în urma căruia el consideră că partenera de cuplu este proprietatea lui și că nu are voie să aibă altă opinie, nu are voie să se despartă de el, decât cu acceptul lui, nicidecum să fie o inițiativă a persoanei respective.

Criminologul Dan Antonescu: De cele mai multe ori apar violența și gelozia, frustrarea, orgoliul rănit

Sunt nenumărate cazurile în care despărțirea a doi oameni dintr-un cuplu se finalizează cu o agresiune și de multe ori cu un omor pentru că nu se respectă niște reguli. E adevărat, nu te învață nimeni regulile acestea, eu am încercat prin ceea ce am scris și am spus să transmit un fel de management al divorțului, al despărțirii. În situația în care îi spui omului că vrei să te desparți de el nu o face când ești doar tu față în față cu el, să mai fie încă o persoană, prezența unei alte persoane acolo ar fi descurajantă pentru cel care are intenții violente.

Trebuie să alegi modalitatea în care îi spui că te desparți de el în așa fel încât să îți protejezi propria persoană pentru că dacă ești într-o cameră cu el și i-au spus că vrei să te desparți și că vrei să pleci, de cele mai multe ori apar violența și gelozia, frustrarea, orgoliul rănit, cumva toate acestea la un loc anihilează rațiunea și ne trezim în fața unor astfel de tragedii", a declarat Dan Antonescu la Antena 3 CNN.

Putea fi prevenită crima?

Criminologul Dan Antonescu a explicat și de ce există posibilitatea ca această crimă să fie premeditată.

"De foarte multe ori avem de a face cu o premeditare în ceea ce privește omorul și arma, fie că vorbim despre cuțit, topor sau pistol, este luată asupra autorului. El și-o ia ca pe un plan B. Dacă reușește să o convingă pe fată să nu se despartă de el merge în continuare pe planul A și își schimbă comportamentul, dacă persoana refuză, are pregătit planul B. Omul acesta ar fi trebuit să beneficieze de un consult psihiatric, de o consiliere psihologică. Dacă și la partenera anterioară a avut aceleași comportamente, e clar că el avea o problemă pe care trebuiau să i-o rezolve apropiații și în special psihologul sau psihiatrul".

