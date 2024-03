Mirel, presupusul criminal al Andreei, studenta la Medicină din Timișoara, a făcut primele declarații în fața anchetatorilor. Tânărul a susținut că avea o relație cu aceasta și că a înjunghiat-o pentru că tânăra voia să îl părăsească.

"Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa.

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc", a declarat Mirel în fața anchetatorilor, potrivit Antena 3 CNN.

Mărturii cutremurătoare

Totodată, tânărul ar fi mărturisit că s-a enervat și s-a duc în bucătărie de unde a luat două cuțite cu care a înjunghiat-o pe Andreea, în vârstă de 21 de ani.

"A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor.

Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori", a povestit acesta.

Tânărul urmează să fie dus în Capitală pentru efectuarea unei expertize psihiatrice. Presupusul criminal este din Caraș-Severin și studia la Medicină și Teologie. Reamintim că Andreea a fost omorâtă în data de 22 martie 2024. După ce ar fi omorât-o pe tânăr, Mirel ar fi încuiat camera, s-ar fi spălat de sânge și ar fi plecat în satul Pojejena din județul Caraș - Severin, unde a stat până când a fost identificat și găsit de polițiști. Potrivit raportului INML, studenta la Medicină ar fi încercat să se apere până în ultima clipă.

