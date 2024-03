Mărturia tatălui Andreei, studenta la Medicină din Timișoara, ucisă de iubitul ei: Eram sigur că ceva e în neregulă

Au apărut mărturii cutremurătoare în cazul studentei la Medicină din Timișoara care a fost ucisă de iubitul ei, și el student la medicină, în anul trei. Potrivit tatălui fetei, cel mai probabil tânărul a dezvoltat o obsesie pentru fiica lui și că nu a putut suporta gândul că nu vor mai fi împreună. În plus, tatăl studentei spune că a presimțit că ceva rău s-a întâmplat în momentul în care fata nu i-a mai răspuns la telefon.

"La ora 11 am vorbit cu ea, mi-a spus că a terminat orele, că își face bagajul și vine acasă. Mi-a spus că îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz, la ora 12 era microbuzul să plece. Nu mi-a mai trimis niciun mesaj, am mai întrebat-o pe unde e, ce face și nu mi-a răspuns. Am sunat-o, nu a răspuns. Eram sigur că ceva e în neregulă pentru că mă anunța mereu ce face. Am luat mașina și am plecat spre Timișoara", a declarat tatăl fetei pentru Antena 3 CNN.

Întrebat despre iubitul fetei, care dezvoltase o obsesie pentru ea, bărbatul a spus: "Probabil. Am înțeles că el voia și ea a zis că îi va spune că nu vrea să aibă o relație".

Tatăl Andreei: Orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă încălzește cu nimic

Întrebat dacă are vreun mesaj, tatăl Andreei a zis: "Pe Andreea nu o mai întorc, orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă încălzește cu nimic", a mai spus bărbatul.

Reamintim că totul s-a întâmplat în data de 22 martie 2024. Andreea i-ar fi spus tânărului că dorește să se despartă de el, iar acesta nu a vrut să-i accepte decizia, între cei doi iscându-se o ceartă. Studentul ar fi mers ulterior în bucătărie și ar luat un cuțit cu care a înjunghiat-o pe fată. După ce ar fi omorât-o, el ar fi încuiat camera, s-a spălat de sânge și a plecat în satul Pojejena din județul Caraș - Severin, unde a stat până când a fost identificat și găsit de polițiști. Potrivit raportului INML, Andreea ar fi încercat să se apere până în ultima clipă. Ea a fost găsită fără suflare de cele două colege de apartament.

