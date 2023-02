Mircea Coșea, discuție cu doi vârstnici într-un supermarket: M-a impresionat extraordinar! Acolo am ajuns... / video

Economistul Mircea Coșea a fost invitat la DC News și DC Business, la emisiunea „Totul despre bani“, moderată de Mihai Ciobanu, unde a relatat întâlnirea pe care a avut-o cu doi vârstnici, anul trecut, într-un supermarket:

„Noi ne ocupăm cu încercarea de a asigura o pace socială, încercând să aplatizăm mișcările sociale la nivelul cel mai de jos, la cei care, scuzați-mi expresia, mor de foame, care nu pot să-și cumpere de mâncare.

Am și scris-o și o mai spun, pentru că m-a impresionat extraordinar. Eram acum un an într-un supermarket și vin la mine doi oameni în vârstă și-mi spun: Dumneata ești omul care apare la televizor? Zic: Da! Mi-au zis: Spuneți-le domn’le să vândă uleiul la sticle de jumătate de litru, că nu putem să cumpărăm o sticlă de un litru. Acolo am ajuns, iar acum punem device-uri antifurt la unt și brânză. Ajutorarea acestor persoane este binevenită“, a spus Mircea Coșea.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV "Bucureştiul, oraşul european cu cel mai mare risc seismic". Prof. Coşea: În Japonia, se ţine un geamantan lângă pat pentru astfel de situaţii. Asta conţine!

Totuși, economistul a atras atenția că, deși persoanele cele mai defavorizate sunt stimulate prin politici guvernamentale, nivelul de trai al clasei de mijloc, considerat principalul motor al economiei, a început să scadă, iar foarte mulți cetățeni deja se confruntă cu problemele generate de ratele mari ale creditelor pe care le-au luat:

„Sărăcia în România, în loc să scadă, crește. Datele arată clar că suntem una dintre cele mai sărace țări din Europa sau poate chiar ultima. Sărăcia crește la o categorie care până acum nu a simțit așa ceva, și anume la clasa mijlocie, care este motorul societății. Clasa mijlocie, elevată, a crezut că dacă suntem în Uniunea Europeană o să trăim și noi ca în Uniunea Europeană. Acești oameni au luat credite, iar creditele au devenit de nesuportat“, a explicat Mircea Coșea.

CITEȘTE ȘI - Piața imobiliară în 2023: Cum vor evolua prețurile. Mircea Coșea: Vor exista falimente în linie

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Coșea: ”Apare încă un pericol major pentru economie”. O treime din veniturile românilor se duce pe credite!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News