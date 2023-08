Mircea Badea, de acord cu Gheboasă: Reacție de bun simț. Educă-ți copiii! De ce i-ai făcut, ca să-i educ eu?

”Nu sunt la festival să educ copii” - aceasta este afirmația trapper-ului Gheboasă pe care Mircea Badea o apreciază ca fiind de bun simț. Un adevărat scandal a izbucnit după ce Gheboasă a cântat la festivalul Untold. ”A înjurat unul la un festival. Băi, sunt devastat sufletește. Zici că suntem o mănăstire de maici” apreciază Mircea Badea, care consideră că subiectul prezenței lui Gheboasă la Untold este un non-subiect.

”Reacția de bun simț e a lui Gheboasă. El zice o chestie cu care eu sunt de acord. În opinia mea are dreptate. Zice ”nu sunt la festival să educ copii”. Absolut corect! (...) Scopul entertainmentului nu este educația. Educația se face acasă, la școală. Și eu am fost considerat controversat și ”vai de mine, poate se uită copiii”. Copiii n-au ce căuta la ora asta la televizor. Dacă un copil e la televizor nu e responsabilitatea mea. Eu vorbesc pentru un public de ora 23:34. ”Dar poate se uită copiii”. Dacă se uită, înseamnă că părinții lor sunt de vină. Deci nu pot să fiu eu responsabil. Deci tu ai copii și sunt eu responsabil pentru copiii tăi? Educă-ți copiii! Vrei să ți-i educ eu? De ce aș face asta? E responsabilitatea mea să-i educ eu? D-aia sunt ai tăi, să ți-i educi. De ce ai făcut copii? Ca să-i educ eu? Tu i-ai făcut și eu să-i educ? Eu fac entertainment, comentarii sau ce vreau eu. Nu e treaba mea să-ți educ copiii! Consideri că sunt nociv pentru copilul tău? Ai grijă să nu-l expui la ce elucubrez eu, ai grijă de el! Vrei să am eu grijă de copilul tău? Dar ce sunt, babysitter? Dacă voiam să fiu, mă făceam babysitter”.

Mircea Badea consideră că este o ipocrizie afirmația că Gheboasă a expus minorii la înjurături: ”Tinerii ăia le știau pe dinafară. Le auziseră de multe ori în prealabil, din moment ce le știau pe dinafară”. El a mai întrebat dacă acei copii expuși la înjurăturile lui Gheboasă ”erau cu mami și cu tati, din moment ce minorii nu au voie singuri la festival”.

Acest articol reprezintă o opinie.