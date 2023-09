Mircea Badea: Abordarea DC News este foarte bună. Mi se părea cumva că doar eu o am

„Știrea zilei” a fost că Guess Who a fost „prins la volan drogat”. În realitate, cântărețul doar a fost testat cu aparatul Drugtest și au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive.

Doar că... una este rezultatul în urma aparatului Drugtest și alta este rezultatul în urma probelor de sânge. Jurnalistul Val Vâlcu a amintit cazul polițistului testat pozitiv la cocaină și amfetamină care s-a dovedit că... nu era drogat.

Rezultatele aparatului Drugtest, care indicau că un ofițerul ar fi consumat cocaină și amfetamină, au fost contrazise de expertiza medico-legală, anunța Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui.

Dar deja, peste tot, titlurile erau „polițist drogat, prins în trafic”.

La fel s-a întâmplat la începutul lunii septembrie când un șofer a provocat un accident mortal în Popeşti-Leordeni. El nu era drogat, potrivit analizei toxicologice emise de Institutul de Medicină Legală, deşi iniţial aparatul Drugtest, cu care a fost testat pe loc, a indicat o valoare pozitivă la consumul de substanţe psihoactive.

La ieșirea de la audierile de la Brigada Rutieră București, rapperul Guess Who - care nu se comporta ca și când se află sub influența niciunei substanțe, a zis:

„Nu am nimic să vă declar. Să așteptăm rezultatele. O zi bună”, a spus cântărețul.

Sunt aproximativ 70-80% șanse să fie doar o greșeală de testare, dar imaginea lui Guess Who este deja stricată. Peste câteva zile, când probabil se dovedi că a fost, din nou, o greșeală, lumea va spune: „are pile”, „s-a scos cu relațiile lui” și îi vor pune eticheta de „drogat”.

Mircea Badea a spus că este de acord cu abordarea DC News pe marginea acestui subiect.

„Absolut da! Și eu am mai vorbit despre aparatele Drugest. Au o eroare foarte mare. Atunci când un om înghite pe nemescate, fără niciun fel de discernământ, titlurile de la posturile de știri... să știe că i se poate întâmpla și lui. Oricine poate ajunge subiect de știre. Oricând putem vedea un nou titlu: „Șofer prins drogat la volan”.

Nemaiexistând creier și neprofesionalism în presă... nu mai am pretenții. Dar abordarea DC News este foarte bună. Mi se părea cumva că doar eu am această abordare. Dar iată că nu. O are și DC News. Poate totuși Guess Who nu este drogat la volan. Poate este o altă eroare marca Drugtest”, a spus Mircea Badea.

