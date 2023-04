Mihai Trăistariu urmează un curs de contabilitate: ”Vreau să învăț să fac calcule și să nu mai arunc banii pe fereastră”

Pe lângă cariera în muzică, Mihai Trăistariu și-a deschis o școală de muzică, are apartamente la malul mării pe care le închiriază în sezonul cald, dar și o asociație pentru animale.

Toate aceastea îi aduc bani frumoși în conturile bancare. Mihai Trăistariu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, câți bani câștigă anual. Ei bine, artistul a mărturisit că îi intră în cont peste 100 de mii de euro. Cu toate astea, vedeta a recunoscut că nu știe să-și gestioneze banii și să facă economii. Din acest motiv, Mihai Trăistariu a decis să se înscrie la un curs de contabilitate, pentru a învăța cum să economisească banii și să nu-i mai risipească „pe toate prostiile”.

”Poate sunt nebun, dar eu nu țin cont la prețuri, la haine. Adică dacă eu găsesc un pantalon la 500 de euro, mi-l cumpăr, dacă găsesc unul la second-hand cu 30 de lei, mi-l cumpăr și pe acela. Le amestec între ele, de-asta am și fost la rubrica prost îmbrăcat. La fel e și cu mâncare, îmi iau și mâncare de calitate pe care dau o grămadă de bani, dar îmi iau și bălării din piață pe care dau 2 lei și sunt sănătoase. Tot felul de ierburi și ce mai găsesc eu pe acolo. În acest sens, nu prea am idei de prețuri, care e mai scump, care e mai ieftin. Eu mă duc la piață, îmi iau ce trebuie, dar fără să mă uit la preț. Scria undeva că așa se comportă oamenii bogați, dar eu nu mă consider bogat, dar se zice că asta este atitudinea unui om cu bani, nu să se uite la preț și fix așa sunt eu. De când m-am lansat, mi-am dat seama că eu nu m-am uitat niciodată la prețuri”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Spectacola.

