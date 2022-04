Mihai Trăistariu, critici la adresa juriului de la Eurovision: Au venit cu niște aere așa... obraznice

Mihai Trăistariu s-a declarat a fi, în nenumărate rânduri, un adevărat fan al concursului Eurovision. Acest lucru se datorează faptului că în 2006, artistul a reprezentat chiar el România, piesa sa având un real succes. Din această cauză, cântărețul își dă deseori cu părerea despre această competiție, în spațiul public. Anul acesta însă, Mihai Trăistariu a fost puțin dezamăgit de artiștii aleși să facă parte din juriu. În exclusivitate pentru Spectacola, acesta a dezvăluit și care sunt motivele pentru care unii dintre cei aflați la pupitrul de jurizare, nu ar fi avut ce să caute acolo, potrivit lui.

"Oamenii erau revoltați"

"Am văzut în grupurile Eurovision de pe Facebook, faptul că oamenii erau revoltați de declarațiile făcute de jurați. Alexandra Ungureanu a zis că ea nu va concura vreodată la Eurovision. Au venit cu niște aere așa... obraznice. Randi a zis că nu i se pare Eurovisionul cine știe ce, mai ales că el nu are o voce extraordinară, mai mult de o octavă nu poate ridica, el a declarat asta. Eu îmi știu limitele și atunci că evident când am văzut că ei minimalizează acest concurs și nu-i dau importanță m-am enervat. Ei n-ar participa la Eurovosion, pentru că își cunosc limitele, are dreptate Randi.

Alexandra Ungureanu a fost o singură dată și a luat locul 9. E normal să nu mai vrea a doua oară, iar Ozana Barabancea a încercat de vreo două ori și a picat preselecțiile de fiecare dată și tu îi pui în juriu pe ei? Nu mi-a plăcut atitudinea lor. În semifinală taxau atât de urât concurenții, vorbeau atât de urât cu ei. Cine sunt ei? Îndreptățiți erau Cristian Faur, care fusese cu Luminița Anghel și Cezar Ouatu și Andreea Romcesu, ei aveau habar. Nu aveau cum să aleagă tocmai ei un reprezentant.", a declarat Mihai Trăistariu, pentru Spectacola.

Chiar dacă din sondajele citite, Mihai Trăistariu nu-i dă nicio șansă lui WRS, acesta spune că finalistul ales să ne reprezinte în competiția Eurovision are o piesă ritmată, care îi place.

