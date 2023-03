"Mi se pare normal să fac asta". Gina Pistol, despre "mutarea" la Pro TV care se vehiculează: "Așa am simțit"

"Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destui de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineințeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO-TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru Click!.

"O să încerc să nu plâng"

În urmă cu o lună, vedeta tv își anunța retragerea temporară din televiziune.

"Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi.

Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. (...) Simpaticilor, aventura mea, continua! Momentan alături de cel mai important om din viaţa mea, Josephine, şi în viitor alături şi de voi! Să ne revedem cu bine la tv. Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atât de des cât pot!”, este o parte din mesajul Ginei Pistol.

Gina Pistol, despre Smiley: Este omul de care aveam nevoie

"Eu tot timpul am arătat că sunt un om puternic și nu am nevoie de mici chestii. Într-o dimineață, aveam filmări de ziua mea. (n.r. Smiley) mi-a pregătit o surpriză a doua zi. În living era un cvartet de coarde. Cântau melodiile mele preferate. Plângeam cu muci la nas, sunt urâtă când plâng. A fost atât de frumos! La începutul relației, când nu aveam eu răbdare, pentru că eu trebuia să știu clar care e următorul pas, așa funcționam eu ca om, era ceva care-mi spunea ai răbdare. Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Andrei e fix omul acela de care eu aveam nevoie. Acum îmi vine să plâng...”, spunea, în urmă cu ceva timp, Gina Pistol, la podcastul "Lucruri simple", moderat de Horia Brenciu.

