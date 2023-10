Maşini avansate, şoferi mai slabi. Sociologul Bulai avertizează că "eşti mai puţin precaut când te bazezi pe tehnologie"

„Am fost la Cluj-Napoca și am mers cu o Tesla de pe aplicațiile de ridesharing. L-am rugat să accelereze puțin. A apăsat pedala la podea, m-am lipit de scaun. Sunt puternice, înăuntru sunt ca în Star-Trek, adică nu ai butoane, ai doar un computer, două pedale și un volan. I se crăpase geamul, i-a sărit o pietricică în geam și costa vreo 5.000 și ceva de euro și venea parbrizul în cinci luni. Putea să circule, dar dacă se spărgea de tot, nu putea merge cu mașina deloc”, a povestit Val Vâlcu.

„Ce nebunie, alții își cumpără mașină bună la banii ăștia. Oricum se merge pe ideea de mașini electrice, de computerizare, inteligență artificială. Nu am o problemă cu acest punct de vedere decât prin faptul că, de fapt, din punct de vedere al capacității noastre de a conduce, vom fi tot mai proști.

Eu mă uit la mine, dar de când am senzori de parcare pe spate și cameră video – chiar dacă am Dacia Duster și nu se vede mare lucru la camera video – am încredere orbească în ei. Piuie în timp ce parchezi, tot mai tare cu cât ești mai aproape de obstacol.

Când am condus puțin mașina veche am intrat într-o bordură. În realitate, ești mai puțin precaut atât timp cât te bazezi pe tehnologie și nu pe oglinzi”, a transmis Alfred Bulai.

VIDEO

Titi Aur, despre senzorii de parcare și sistemele de avertizare

„Te obișnuiești cu ceva, cu ceva bun, în sensul în care senzorii fac multe pentru tine și când te urci într-o mașină care nu mai are acei senzori trebuie să te decuplezi, să raționezi, să gândești, să fii conștient că ești în altfel de mașină.

Eu am pățit asta, urcându-mă într-o mașină pe care am condus-o mult timp, fără senzori, apoi am condus mult timp o mașină cu senzori. Când am revenit la fosta mașină, care nu avea anumiți senzori, m-am trezit că am frânat în ultimul moment, când cel din față a oprit, pentru că mașina pe care am condus-o câteva luni încontinuu avea sistemul care mă avertiza. Deși am multă experiență, deși sunt conectat la această siguranță rutieră, tot apare acest fenomen.

Deci trebuie foarte mare atenție. Trebuie să citești despre mașina ta. Foarte puțini sunt cei care citesc zona asta tehnică, să afle informații despre mașina lor”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem de la DC News TV, moderată de Florin Răvdan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News