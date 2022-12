Marian Olteanu, actorul din serialul „Clanul”, un Moș Crăciun responsabil: Promit să fiu atent la detalii și să fac surprize frumoase

Marian Olteanu a oferit, în exclusivitate pentru Spectacola, un interviu în pragul sărbătorilor de Crăciun. Actorul principal din serialul „Clanul” a dezvăluit ce planuri are anul acesta, dar și dacă a început „goana” după cadouri.

SPECTACOLA: Ce planuri ai anul acesta de Crăciun? Cum vei petrece?

Marian Olteanu: Ca de fiecare dată, de Crăciun e momentul potrivit să mă liniștesc, cu atât mai mult după un an atât de încărcat. Așa că îmi voi face vreme pentru ai mei și pentru cei dragi.

SPECTACOLA: Ce îți place cel mai mult în această perioadă?

Marian Olteanu: Faptul că nu ne mai grăbim, nu mai alergăm dintr-o parte în alta încercând să bifăm cât mai multe lucruri de pe lista zilnică de ”to do”.

SPECTACOLA: Cum arată cadoul ideal pentru tine? Ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun anul acesta, dacă ar fi să îi scrii acum o scrisoare?

Marian Olteanu: Cred că în loc să stăm să scriem scrisori și să cerem mai mult, ar trebui uneori să ne gândim cât suntem de norocoși cu tot ceea ce avem. Așa că mi doresc să-mi aducă proiecte frumoase și sănătate să le pot face pe toate.

SPECTACOLA: Acum să presupunem că tu ești Moș Crăciun… ai început “goana” după cadouri? Ce îți place să le oferi celor dragi?

Marian Olteanu: Sincer să fiu? Nu am apucat! Sunt foarte prins la filmări, plus că încă mai am treabă și la teatru. Prin urmare, voi fi un Moș pe fugă, care promite să fie atent la detalii și să facă surprize frumoase.

SPECTACOLA: Povestește-ne o amintire din copilărie, din perioada Crăciunului, care ți-a rămas până astăzi la suflet sau care poate stârni amuzamentul cititorilor.

Marian Olteanu: Să știi că nu sunt genul de persoană care să trăiască din amintiri. Prefer să mă bucur de prezent. Și atunci, aleg ca toate acele momente frumoase să fie undeva într-un sertar personal! Sunt sigur că fiecare dintre noi avem acele zile pe care nu le vom uita niciodată și care ne vor aduce mereu un zâmbet.

SPECTACOLA: Ce tradiții și obiceiuri se respectau la tine în familie de Crăciun și ce s-a păstrat și până astăzi?

Marian Olteanu: Vremea petrecută în familie, timpul stat la masă și poveștile pe care le împărtășim, mai ales când suntem uneori prea ocupați să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre.

SPECTACOLA: Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun? Te implici și tu în prepararea mâncărurilor, gătești?

Marian Olteanu: Nu sunt genul care să petreacă mult timp în bucătărie. Mai degrabă sunt la masă și degust din ele!

Citește continuarea pe SPECTACOLA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News