Marea Britanie interzice reclamele online pentru întâlniri cu ”femei ucrainene singure”

Reclamele matrimoniale online care oferă șansa de a întâlni femei ucrainene ”singure” au fost interzise de Autoritatea de Reglementare a Publicității din Marea Britanie. Aceste reclame au fost considerate ”foarte ofensatoare” din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit Euronews.

Anunțurile au fost publicate în mai, după ce guvernul a lansat un program pentru a încuraja publicul să găzduiască refugiați care fug de război. Una dintre reclame, publicată pentru prima dată pe site-ul Dorset Echo, prezenta o poză cu o femeie pe un balcon cu o notă pe care scria: ”Femei ucrainene. Faceți cunoștință cu mii de femei ucrainene singure. Uitați de singurătate. Fericire!”.

În total, au fost depuse trei plângeri la Autoritatea pentru Standarde de Publicitate, conform cărora promoțiile au fost nepotrivite și ofensatoare, având în vedere invazia rusă în curs de desfășurare a Ucrainei.

”Am simțit că focalizarea publicitară pe femeile ucrainene precum și referirile la singurătatea lor, au avut ca efect evidențierea vulnerabilității lor și o legătură cu atractivitatea lor sexuală”, a spus agenția.

Astrasoft Projects, care operează ca SofiaDate, a spus că a eliminat reclamele.

National and Newsquest Media Group, care operează sub numele Dorset Echo, a susținut că reclamele nu au nicio legătură cu războiul din Ucraina. Cu toate acestea, el a adăugat că aceștia au fost în contradicție cu politica lor de respingere a reclamelor privind prostituția și traficul de persoane și au fost înlăturate.

Două treimi dintre refugiații ucraineni intenționează să rămână în țările gazdă

Un sondaj recent realizat de ONU arată că majoritatea ucrainenilor care au fugit din calea războiului din Ucraina intenționează să râmână în țările care îi găzduiește până când ostilitățile se vor diminua și securitatea se va îmbunătăți.

Majoritatea refugiaților ucraineni care au fugit de invazia rusă intenționează să rămână în țările gazdă până când ostilitățile se vor diminua și situația de securitate se îmbunătățește în țara lor, a constatat un nou sondaj al Agenției pentru Refugiați a Națiunilor Unite (UNHCR).

”65% dintre respondenți au raportat că plănuiesc să rămână în țara gazdă și 9% plănuiesc să se mute în altă țară gazdă în luna următoare”, se arată în raportul publicat miercuri.

Concluziile sondajului intitulat Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine, se bazează pe un sondaj efectuat pe aproximativ 4.900 de refugiați ucraineni din Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Polonia, România și Slovacia, în perioada mai-iunie 2022.

Totuși, raportul spunea că majoritatea participanților la sondaj ”și-au exprimat speranța de a se întoarce în comunitățile lor de origine cât mai curând posibil”, dar au fost îngrijorați de ”incertitudinea cu privire la viitor, care le-a afectat capacitatea de a-și forma planuri sigure pe termen lung”.

Potrivit raportului prezentat de Al Jazeera, aproximativ 16% plănuiesc să se întoarcă în Ucraina în următoarele două luni, iar 15% dintre aceștia plănuiesc să rămână temporar doar pentru a vizita familia, pentru a obține provizii sau pentru a ajuta rudele să părăsească Ucraina.

Planurile refugiaților variau în funcție de regiunile lor de origine, țările gazdă și timpul de la strămutarea lor din Ucraina.

Rusia a lansat o invazie militară pe scară largă a Ucrainei pe 24 februarie, când președintele Vladimir Putin a cerut armatei Kievului să depună armele. Marți, biroul ONU pentru drepturile omului a declarat că peste 5.000 de civili au fost uciși de la invazie, menționând, totuși, că numărul real al morților nu este cunoscut.

