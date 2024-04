linca Vandici, luată pe sus de Teo Trandafir: "Am dat cu ea de pământ"

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au povestit cum s-au cunoscut, acum aproape 20 de ani, la o emisiune.

"Zicem anii, dacă suntem trasparente, suntem transparente până la capăt. Sunt 20 de ani. Ilinca nu-i arată încă, eu m-am apucat de ei. Ne-am întâlnit la o emisiune unde făcea cuplu (n.red.: prezenta) cu Adrian Artene. Mie mi-a plăcut foarte mult cuplul ăla. M-am întâlnit cu Ilinca în curte și-am luat-o de jugulară și am dat cu ea de pământ. Ea era în perioada aia foarte rănită, era într-o perioadă foarte nasoală și eu nu mi-am dat seama. Am zis: "Auzi, dacă nu vrei să-nveți nimic de la mine, vezi că eu sunt aici ca să-ți iau jobul". Mititica a deschis niște ochi atâta și și-a dat seama că aveam dreptate, pentru că eu puteam să fac asta, dar nu eram trimisă acolo ca să… așa ne-am cunoscut noi două”, a povestit Teo Trandafir, la Fresh by Unica.

"Pe moment, îți iei șoc"

"A fost o lecție foarte importantă pentru mine. (…) Îmi place să învăț de la oamenii din jurul meu. Ceea ce s-a întâmplat cu Teo atunci mi-a întărit și mai tare respectul și admirația pe care i le purtam deja. În momentul în care un om pe care îl admiri, îl stimezi, îl respecți vine și dă cu tine de pământ, pe moment îți iei șoc. Zici: "Mamă, ce nebună! Ce i-a venit?". După care te duci acasă, rumegi situația și îți dai seama că ăștia sunt oamenii adevărați care trebuie să fie lângă tine. Ei sunt cei care te vor trage de mânecă atunci când greșești, care te vor ajuta să te repoziționezi pe drumul cel bun și cei pe care îmi doresc să-i am și în momentul actual în viața mea”, a explicat Ilinca Vandici.

