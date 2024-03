"Aoleu! Ce facem aici?". Iulia Vântur, enervată de Teo Trandafir: "Era o persoană care îmi plăcea foarte mult și pe care o admiram..."

"Aș aprecia dacă ați arăta interes pentru viața mea profesională"

"Am fost invitată la o emisiune și am fost dezamăgită să constat că nu îmi e respectat dreptul de a spune cât și dacă vreau să spun mai multe despre viața mea personală. În fine, a fost o experiență, dar de acum înainte aș vrea să spun foarte clar celor care vor să mă mai invite în alte emisiuni în România, cu atât mai mult cu cât sunt româncă, cu atât mai mult cu cât am muncit în România atâția ani, aș aprecia foarte mult dacă ați arăta ceva interes pentru viața mea profesională, pentru ceea ce fac eu, pentru că sunt în spațiul public datorită vieții mele profesionale, în primul rând.

Așa am și apărut în peisajul acesta al showbizului, făcând lucruri în domeniu, muncind în domeniu, motiv pentru care cred că ar trebui să acordăm mai mult interes și respect pentru viața profesională, mai puțin pentru cea personală. Cea personală, așa cum spuneam, trebuie să fie la alegerea mea, cât vreau să vorbesc despre viața mea personală. Dacă eu am decis că nu vreau să vorbesc mai mult decât am trasat o linie deja, atunci cred că ar trebui să fie respectată această decizie și aș fi profund recunoscătoare dacă s-ar respecta. Cam asta am avut de spus despre acest interviu”, a spus Iulia Vântur, într-un live pe pagina sa de Instagram, potrivit ciao.ro.

"Era o persoană pe care o admiram"

"Era o persoană care îmi plăcea foarte mult și pe care o admiram. Probabil că a fost un moment în care nu s-au înțeles lucrurile cum trebuie, dar dacă vă mai doriți vreodată să mă invitați în emisiuni, dacă mai doriți vreodată să am diverse intervenții în emisiuni TV, vă rog să o faceți în primul rând pentru motive profesionale și apoi personale.

Dacă vedeți că nu îmi doresc să vorbesc despre anumite lucruri, atunci vă rog să îmi respectați decizia. Așa mi se pare corect. În momentul în care sunt în emisiuni TV și mă simt confortabil și nu sunt împinsă să spun lucruri pentru a crea titluri, atunci simt eu să vorbesc, să fiu liberă, să nu ascund absolut nimic, să nu ascund realitatea așa cum e“, a mai dezvăluit ea.

Schimbul de replici de la care a pornit totul



Tot "deranjul" a pornit după ce Teo Trandafir a întrebat-o pe Iulia Vântur de ce evită să dea detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Salman Khan, potrivit ciao.ro.

Iulia Vântur: Am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu mă ascultă. Aici, în India, oamenii nu sunt foarte… își doresc să țină lucrurile private despre ei înșiși. Există culturi și culturi. În cultura indiană, mai ales generația de dinainte și-a dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare.

Teo Trandafir: Eu cu ochiul meu de babă, m-am uitat la filmulețele respective, și nu a părut că aveți o chimie, păreai că faci parte din stafful lui.

Iulia Vântur: Draga mea, acum sincer, eu consider că relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, trebuie trăite în interiorul casei tale. Poate m-am maturizat și eu, consider că nu trebuie să expunem asta public.

Teo Trandafir: Păi eu dacă aș fi într-o relație cu Salman Khan…

Iulia Vântur: Dar nu ești, eu sunt. Am luat o decizie și îmi doresc să fie respectată, nu înțeleg de ce mai vorbim după ani de zile despre acest subiect.

Teo Trandafir: Pentru că nu înțeleg, nu mă duce capul.

Iulia Vântur: Ne-ați văzut peste tot, în România, India. Acum că n-ai văzut o căldură și nu știu ce, acum să fim serioși. Eu nu sunt aici să infirm anumite informații apărute în presă. Viața mea e viața mea și n-o trăiesc în presă.

Teo Trandafir: Nu te acuză nimeni de nimic, mie mi s-ar părea mega-mândrie. Din toată lumea asta, din miliarde de femei, unul dintre cei mai doriți bărbați din lumea asta m-a dorit pe mine.

Iulia Vântur: Femeile, în general, se spune că aleg bărbații. Poate eu am ales pe altcineva.

Teo Trandafir: Cum adică ai ales pe altcineva? Ești văzută cu el.

Iulia Vântur: Aoleu, Teo, ce facem aici? Ilinca a înțeles foarte bine ce am spus. Poate femeia a fost cea care a ales bărbatul. Nu am venit la emisiune pentru a confirma anumite zvonuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News