Liga Campionilor, Grupe, etapa a III-a. Ajax - Napoli şi Inter - Barcelona, capurile de afiş ale zilei. Toate rezultatele aici, în timp real

Capurile de afiş sunt meciurile dintre Inter Milano şi FC Barcelona şi Ajax vs Napoli.

Atât Inter Milano, cât şi FC Barcelona au o victorie şi o înfrângere în grupe, după ce ambele au fost învinse de Bayern Munchen şi au câştigat contra celor de la Viktoria Plzen, echipă care pare victimă sigură în această grupă. Scaunul lui Simone Inzaghi ar depinde de o victorie contra celor de la FC Barcelona, iar Cristi Chivu ar fi printre numele considerate favorite să îl înlocuiască. (VEZI MAI MULTE AICI)

În ceea ce le priveşte pe Ajax şi Napoli, ambele echipe au un start excelent de sezon în principala competiţie europeană. Dacă Napoli are deja şase puncte, după victorii cu Liverpool şi Rangers, Ajax are doar trei puncte. Lăncierii au învins Rangers la Amsterdam şi au pierdut pe Anfield cu Liverpool. Napoli are şi avantajul formei bune din campionat, acolo unde ocupă primul loc.

Toate rezultatele vor fi afişate în timp real pe DC NEWS, de la ora 19:45 (pentru cele două partide care se joacă la acea oră) şi ora 22:00.

Iată toate meciurile care se desfăşoară marţi, 4 octombrie 2022:

19:45 - Bayern Munchen - Viktoria Plzen

19:45 - Marseille - Sporting Lisabona

Ajax - Napoli

Club Brugge - Atletico Madrid

FC Porto - Bayer Leverkusen

Frankfurt - Tottenham

Inter Milano - FC Barcelona

Liverpool - Glasgow Rangers

Mourinho, la împlinirea a 22 de ani de carieră: Îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat

"Îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat", a declarat joi portughezul Jose Mourinho, tehnicianul echipei de fotbal AS Roma, la 22 de ani de când şi-a început cariera de antrenor principal, informează site-ul calciomercato.com.

Cei 22 de ani "au trecut repede, dar vreau să continui", a afirmat Mourinho. "Mă simt bine, mă simt puternic, motivat, îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat. Culoarea părului, da, chiar şi riduri, dar sunt gata să continui. Nu încă 22 de ani, fiindcă nu e timp, ci încă vreo câţiva ani", a spus antrenorul care a câştigat în sezonul trecut Europa Conference League cu AS Roma.

Întrebat despre eliminarea sa din meciul din weekend cu Atalanta, Mourinho a răspuns: "Astăzi, când sărbătoresc 22 de ani ca antrenor, eliminarea nu este ceva nou pentru mine, poate reflectă felul meu de a fi. Nu vreau ca asta să se schimbe."



"Sezonul trecut noi am reuşit ceea ce nimeni nu se aştepta, anul acesta vom încerca să reuşim mai mult. Nu avem acelaşi potenţial economic ca rivalii noştri, am făcut transferuri de 7 milioane de euro, însă avem calitate, pasiune, mulţi oameni cărora le place să lucreze împreună, ceea ce este un lucru important, iar apoi vom vedea la sfârşitul stagiunii", a spus Mourinho.



El a vorbit şi despre posibilitatea de a deveni selecţioner al Portugaliei: "Mă întreb dacă Fernando Santos nu va continua mulţi ani la naţională", notează Agerpres. CITEŞTE AICI MAI MULTE

