Mourinho, la împlinirea a 22 de ani de carieră: ''Îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat''

Cei 22 de ani "au trecut repede, dar vreau să continui", a afirmat Mourinho. "Mă simt bine, mă simt puternic, motivat, îmi place să câştig, urăsc să pierd, nimic nu s-a schimbat. Culoarea părului, da, chiar şi riduri, dar sunt gata să continui. Nu încă 22 de ani, fiindcă nu e timp, ci încă vreo câţiva ani", a spus antrenorul care a câştigat în sezonul trecut Europa Conference League cu AS Roma.



Întrebat despre eliminarea sa din meciul din weekend cu Atalanta, Mourinho a răspuns: "Astăzi, când sărbătoresc 22 de ani ca antrenor, eliminarea nu este ceva nou pentru mine, poate reflectă felul meu de a fi. Nu vreau ca asta să se schimbe."



"Sezonul trecut noi am reuşit ceea ce nimeni nu se aştepta, anul acesta vom încerca să reuşim mai mult. Nu avem acelaşi potenţial economic ca rivalii noştri, am făcut transferuri de 7 milioane de euro, însă avem calitate, pasiune, mulţi oameni cărora le place să lucreze împreună, ceea ce este un lucru important, iar apoi vom vedea la sfârşitul stagiunii", a spus Mourinho.



El a vorbit şi despre posibilitatea de a deveni selecţioner al Portugaliei: "Mă întreb dacă Fernando Santos nu va continua mulţi ani la naţională", notează Agerpres.

Jose Mourinho l-a lăudat pe Ionuţ Radu: A fost fantastic

AS Roma a învins-o pe Cremonese cu 1-0, dar Ionuţ Radu şi-a atras laudele lui Jose Mourinho.

"Puteam să închidem meciul în primele 20 de minute. Radu a fost fantastic, dar când ai momente bune și nu închizi jocul, atunci totul devine dificil.

Am câstigat două meciuri cu 1-0, cu doi jucători defensivi care au marcat. Dacă sunt îngrijorat? Nu, pentru că va veni și vremea ca Tammy Abraham, Paulo Dybala, Nicolo Zaniolo să marcheze și ei”, a spus Mourinho la finalul partidei, potrivit Tuttomercatoweb.

Radu a fost notat cu 7 de jurnaliştii italieni.

Portughezul Jose Mourinho (AS Roma), ales Antrenorul lunii august în Serie A

Portughezul Jose Mourinho (AS Roma) a fost ales Antrenorul lunii august în campionatul de fotbal al Italiei, informează cotidianul Corriere dello Sport.



AS Roma a obţinut trei victorii şi o remiză în primele patru etape de la debutul noului sezon, sub comanda lui Mourinho, aflându-se acum la egalitate de puncte (10) cu Atalanta Bergamo în fruntea clasamentului din Serie A.



Mourinho va intra în posesia premiului acordat de un juriu compus din directorii ziarelor sportive din peninsulă înaintea partidei dintre AS Roma şi Atalanta, programată în data de 18 septembrie pe Stadio Olimpico, în etapa a 7-a a sezonului, adaugă sursa citată.



"Se confirmă încă o dată că Jose Mourinho este unul dintre cei mai buni antrenori din campionatul nostru. Capacităţile sale motivaţionale extraordinare, cunoştinţele sale tactice şi capacitatea de a ridica performanţele jucătorilor săi i-au permis Romei să înceapă acest sezon în cel mai bun mod posibil şi să ajungă în fruntea clasamentului, cu trei victorii în patru meciuri şi un singur gol primit", a declarat conducătorul Ligii Serie A, Luigi de Siervo.



În vârstă de 59 de ani, Jose Mourinho se află la cel de-al doilea său sezon la cârma formaţiei AS Roma, după ce a mai activat anterior în Serie A la Inter Milano, alături de care a reuşit o triplă istorică în 2010, când a câştigat campionatul, Cupa Italiei şi Liga Campionilor. Printre elevii săi de atunci s-a numărat şi românul Cristian Chivu, actualul antrenor al echipei Under-19 a clubului Inter.

