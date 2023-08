Liam Neeson, foarte sincer, a vorbit despre cel mai nepotrivit rol al său: Eram în lacrimi, atât de prost am jucat

Liam Neeson, 71 de ani, cu 100 de roluri în cariera sa de actor, a dezvăluit care a fost cel mai slab rol pe care l-a jucat în cei 45 de ani de carieră. Invitat în emisiunea ”The Tonight Show with Jimmy Fallon”, actorul irlandez a afirmat că rolul din filmul Widows a fost cel mai nepotrivit pentru el.

”Am vorbit cu Brian (n.r. Brian Tyree Henry) despre filmul pe care l-a făcut cu tine”, i-a spus Jimmy lui Liam.

”Da, filmul în care am fost distribuit complet greșit. L-am văzut. Am făcut o sută de filme, dar am văzut Widows, acesta este filmul în care joc cu Brian, care face un rol fantastic, apropo, și aproape că eram în lacrimi, atât de prost am jucat, am fost distribuit complet greșit în acest film”, a reacționat Liam.

”Dar tu nu joci prost în niciun film”, i-a mărturisit Fallon. ”Ei bine, în acesta, da”, a mai spus Neeson.

De asemenea, actorul irlandez a vorbit și despre cei doi fii ai săi, pe care îi are cu actrița Natasha Richardson, care decedat, în 2009, în urma unui stupid accident de schi, în Canada.

Astfel, Liam Neeson a spus că Daniel are o afacere cu tequila, în timp ce Michael a călcat pe urmele părinților săi și este și el actor.

”Da, îi place, dar l-am atenționat că a intrat într-o lume în care 78% dintre actori sunt fără job mai tot timpul.

Da, e adevărat. Bine ai venit în club, amice. Dar îi este bine deocamdată, se descurcă.

Are o prezență bună. Asta o moștenește de la mama sa, Dumnezeu să o odihnească, ea se trăgea dintr-o familie de actori. Așa că atunci când spunem că are în sânge meseria asta, chiar așa e”,a mai spus Liam Neeson.

Liam Neeson de la Lista lui Schindler la Star Wars

Liam Neeson a făcut filme în fiecare an din cei 45 de ani de carieră, iar la nivel internațional s-a remarcat prin rolul expecpțional pe care l-a făcut în Lista lui Schindler, regizat de Steven Spielberg, cu care a câștigat Globul de Aur în 1994. Un alt rol important a fost cel din Star Wars, unde l-a jucat pe Qui-Gon Jinn.

Potrivit Collier, cele mai bune 10 filme ale lui Liam Neeson sunt: Lista lui Schindler, The Dark Knight Rises, Batman Begins, Taken, The Lego Movie, Love Actually, Gangs of New York, A Monster Calls, Excalibur și The Next Three Days.

