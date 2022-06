Le mai ţii minte pe fetele de la Angels? Cum arată şi cu ce se ocupă acum Monica şi Raluca

Formația Angels a fost o formație de muzică pop care făcea senzație la începutul anilor 2000. Costi Ioniță a fost cel care a crezut la acea vreme în calitățile vocale pe care le aveau Raluca Ciocârlan și Monica Ene. La scurt timp, însă, trupa s-a destrămat la fel cum s-a întâmplat cu majoritatea trupelor formate în perioada de aur a muzicii românești. La decizia casei de producții Raluca a urmat o carieră solo până la vârsta de 20 de ani, după care fanii nu au mai auzit nimic nici despre trupă, nici despre Raluca. Chiar dacă cele două soliste au ales drumuri diferite, ele au rămas prietene și au vorbit chiar și despre o reuniune, notează Playtech.

După ce trupa Angels s-a destrămat, Monica s-a căsătorit cu unul din membrii trupei Kosovo. Ulterior aceasta a devenit mămică și s-a dedicat familiei în întregime și lăsând deoparte cariera muzicală. Astăzi are o fetiță mare și este căsătorită pentru a doua oară. După o perioadă, Monica a făcut următoarele declarații în cadrul emisiunii Wowbiz, de la Kanal D. „Nimeni nu se aştepta ca două puştoaice de 13 ani să aibă un succes atât de mare şi atât de repede. Pe vremea respectivă exista şi trupa Andre şi eram puţin nesigure şi credeam că nu putem avea acelaşi succes ca si ele. Noi atunci nu conştientizan ce ni se întampla, lumea ne fugărea pe stradă, ne cereau până şi fire de par. Atunci, nu stăteam mai deloc cu familia. Eu şi cu Raluca am avut o relaţie frumoasă de prietenie si atunci cand ne-am despărţit, am vrut să avem aceeaşi relaţie frumoasă”. La fel s-a întâmplat și cu Raluca, al cărei nume de familie după căsătorie este Blejușcă. Aceasta și-a găsit marea iubire. Ea este căsătorită cu un procuror împreună cu care are 5 copii. 3 băieți și 2 fete: Serafim (12 ani), Cassian (10 ani), Emilian (6 ani), Maria (7 ani) şi Anastasia (3 ani).

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ???????????????????????? ???????????????????? (@officialralucaangel)

Cât despre Monica, aceasta publică foarte multe videoclipuri pe contul oficial de Tik Tok. A rămas la fel de atrăgătoare şi şi-a păstrat aceleaşi trăsături frumoase, chiar şi după mai bine de 20 de ani de la înfiinţarea trupei.

