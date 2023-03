"La mine merge cu păcăleală". Medeea Marinescu, gestul pe care îl face în fiecare seară, înainte de culcare: "De aceea nu am riduri"

"Mi-am dat seama, nemaifiind foarte tânără, că e o chestiune care ține și de gene. Cât despre sintagma "frumusețea vine din interior", e cât se poate de adevărată. Dacă o femeie este fericită, asta se va reflecta imediat pe chipul, pe trupul ei. O persoană, o femeie care se simte bine cu ea, care vrea să facă lucruri, care se bucură de ceea ce este în jurul ei va avea și un alt tonus, va arăta altfel.

Dincolo de acest aspect, e, cum spuneam, și o chestiune de gene. Mă uit la mama mea, care are 72 de ani și e o minionă blondă, că arată bine pentru vârsta ei. Cumva, acestea sunt genele. Mi se spune: "Vai, ai musculatură, ai făcut sport. Eu nu am făcut o oră de sport în viața mea! Merg mult pe jos, e adevărat. Mă simt bine, dar nu fac sport. M-aș plictisi îngrozitor să trag de fiare.

"Niciodată nu m-am culcat machiată"

Dar trucuri există. Acum, mama mea fiind machieuză de film și având atât de mult de-a face cu actori, nu numai români, dar și străini, tot timpul mi-a atras atenția că trebuie să am grijă de pielea mea, de tenul meu, că este important. (...) Sigur că mă duc și la cosmetică din când în când. Aseară, de exemplu, am venit de la Râmnicu Vâlcea și eram obosită după spectacol. Cu toate astea, o jumătate de oră am stat în baie și m-am demachiat foarte bine, iar apoi m-am dat cu cremă, mi-am făcut un mic masaj facial.

Niciodată, oricât de obosită aș fi fost, chit că am venit de la filmare la 4 dimineața, eu nu m-am culcat machiată, fără să îi dau tenului puțină hidratare. De aceea nici nu am riduri foarte pronunțate. Am fost atentă. De altfel, eu nu sunt un om al excesului. Nu prea am pierdut nopți, nu beau, nu fumez decât ocazional… și pe scenă, și nu mănânc lucruri aiurea", a spus Medeea Marinescu pentru viva.ro.

"La mine merge cu păcăleală"

"La mine nu țin curele drastice. La mine merge cu păcăleală. Și păcălindu-mă, mai degrabă merge. Dacă azi am mâncat puțin mai mult, mâine nu mai mănânc deloc sau nu mai mănânc până după-amiază. Adică să nu traumatizezi corpul, să mănânci mai puțin. Sunt împotriva acestui tip de tratament sau, cel puțin, la mine nu funcționează. Eu cred că totul ține de echilibru. Și echilibrul ți-l dă interiorul tău, asta e tot, nu e altă filozofie de viață. De fapt, este atât de simplu și nu ne dăm seama", a mai spus actrița.

