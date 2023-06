Justin Trudeau, vizită surpriză la Kiev / Scholz plănuiește să-l sune din nou pe Putin / foto

Justin Trudeau a ajuns în Ucraina și a adus omagiu soldaților ucraineni căzuți la loc memorial din Kiev, conform Sky News.

Vizita sa este o demonstrație de sprijin pentru Ucraina, care se pregătește pentru o contraofensivă larg anticipată împotriva Rusiei.

Canada, membră NATO, a oferit sprijin militar și financiar Ucrainei pe tot parcursul războiului.

Prime Minister of Canada Justin Trudeau has just arrived in Kyiv with an unannounced visit. pic.twitter.com/9ADn7DCRyY