Jupiter, cea mai apropiată întâlnire cu Pământul din ultimii 60 de ani. Fenomenul se va repeta abia peste 100 de ani - Foto

Planeta Jupiter s-a aflat, luni, la cea mai mică distanță față de Pământ din ultimii 60 de ani, scrie LadBible. Gigantul gazos poate pluti până la 965 de milioane de km distanță față de Pământ, dar această distanță aproape că s-a înjumătățit luni, când planeta a trecut la cea mai apropiată distanță din 1963 față de planeta noastră.

Desigur, 965 de milioane de km sunt încă destul de departe, de aproximativ 39.000 de ori mai mult decât distanța dintre Marea Britanie și Australia, dar când vorbim despre universul infinit, este de fapt destul de aproape.

Vizibilitatea planetei a fost îmbunătățită și mai mult luni datorită unui alt eveniment numit opoziție, care este atunci când o planetă se află pe partea opusă a Pământului față de Soare.

Jupiter este, de obicei, vizibil pe cer atâta timp cât nu este aproape de Soare, dar opoziția cu Jupiter are loc aproximativ la fiecare 13 luni și ajută planeta să pară și mai luminoasă. Apropierea sa actuală de Pământ nu a făcut decât să îmbunătățească experiența, planeta devenind vizibilă cu câteva zile înainte. Vor trece peste 100 de ani până când Jupiter se va apropia din nou atât de mult de Pământ.

Alphonse Sterling, un astrofizician NASA la Centrul de Zbor Spațial Marshall din Huntsville, Alabama, a declarat anterior pentru NPR că Jupiter este atât de strălucitor încât va fi vizibil chiar și dintr-un oraș intens luminat. Astfel, cele mai mari șanse de a vedea Jupiter aseară au fost după apusul soarelui. Cel mai bine s-a văzut cu ajutorul unui binoclu, dar a fost vizibil și cu ochiul liber, așa că cei pasionați de astronomie au avut o seară cu adevărat specială. De altfel, pe rețelele sociale au apărut deja primele poze cu planeta Jupiter. De asemenea, observatorii stelelor au putut vedea trei sau patru dintre lunile lui Jupiter, inclusiv Europa, scrie BBC. Planetele Saturn și Marte au fost, de asemenea, vizibile.

Jupiter, and some of its moons. 1st pic is DSLR with a 300mm lens then a couple with an iPhone through 10x50 binoculars. I wasn't paying attention to the orientation with the phone. pic.twitter.com/XSEhQxiIbJ