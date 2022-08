NASA a publicat imagini inedite cu planeta Jupiter - Foto

Cu furtuni uriașe, vânturi puternice, aurore și condiții extreme de temperatură și presiune, Jupiter are multe de arătat. Acum, telescopul spațial James Webb de la NASA a surprins noi imagini ale planetei. Observațiile telescopului pe Jupiter le vor oferi oamenilor de știință și mai multe indicii despre viața interioară a acestei planete, scrie NASA.



"Nu ne așteptam să fie atât de bun, să fim sinceri", a spus astronomul planetar Imke de Pater, profesor emerit la Universitatea din California, Berkeley.

Pater a condus observațiile de pe Jupiter împreună cu Thierry Fouchet, profesor la Observatorul din Paris, ca parte a unei colaborări internaționale pentru programul Early Release Science al Webb. Webb în sine este o misiune internațională condusă de NASA cu partenerii săi ESA (Agenția Spațială Europeană) și CSA (Agenția Spațială Canadiană).

"Este cu adevărat remarcabil că putem vedea detalii despre Jupiter împreună cu inelele sale, sateliții minusculi și chiar galaxiile într-o singură imagine", a spus ea.

There have also been some new #JWST images of #Jupiter.



These are beautiful and I think I’m in love ????



Link to NASA article, plus pictures, below:https://t.co/btu95TSmyt pic.twitter.com/qElnG67PEL