Josep Borell, ironic la adresa oligarhilor ruși sancționați de UE: "No more shopping in Milano". Cine sunt apropiații lui Putin vizați

Josep Borell, șeful Serviciului de Acțiune Externă al UE, a scris un mesaj ironic la adresa oligarhilor și politicienilor ruși sancționați de Uniunea Europeană. Aceștia nu vor mai putea intra în UE, iar activele le vor fi înghețate.

”No more:

Shopping in #Milano

Partying in #SaintTropez

Diamonds in #Antwerp

This is a first step

#WeStandUnited.”, este mesajul postat de Josep Borell pe contul său de Twitter.

Postarea lui Josep Borell s-a viralizat în scurt timp. Mii de persoane au distribuit-o la scurt timp după publicare, preluând astfel mesajul șefului Serviciului de Acțiune Externă al UE.

"Salut acordul țărilor UE privind noile sancțiuni împotriva Rusiei. Rusia a produs această criză și este responsabilă pentru escaladarea actuală. Acum vom finaliza rapid pachetul de sancțiuni, în coordonare cu partenerii noștri.", a scris Ursula von der Leyen pe pagina sa de Twitter.

I welcome the EU countries' agreement on new sanctions against Russia.



Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.



We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH