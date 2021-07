Ioana Ginghină se căsătorește a treia oară. Dezvăluiri despre fostele căsnicii: Îmi asum vina! Nici măcar pasiune n-a fost între noi

După divorțul de Alexandru Papadopol, actrița Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei.

Anul trecut, în luna octombrie, actrița a fost cerută în căsătorie de iubitul ei cu care formează o relație de mai bine de un an de zile, iar cât de curând vor merge împreună în fața altarului.

La 43 de ani, actrița nu a spus stop unui astfel de eveniment și a decis să dea iubirii o nouă șansă.

În cadrul unui interviu, artista a vorbit despre nuntă, care se pare că va avea loc chiar în luna septembrie, însă va fi destul de restrânsă.

"Pe mine toată lumea vrea să mă ia de nevastă!"

"E prima nuntă la care nu mă gândesc la formă, ci la fond. O să fie o nuntă cu câţiva prieteni în jurul nostru, cu familia şi cam atât. Sincer îţi zic că am mai trecut o dată prin asta. Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur. Poate prin septembrie o să facem nunta... Dar deocamdată ne facem planuri de vacanţă. Mergem în Spania, apoi în Grecia.

Nici nu mă gândesc la nuntă efectiv. Noi am făcut deja nişte investiţii importante împreună, am cumpărat pământul din jurul casei în care locuiesc. Eu cu Alexandru aveam o parte de teren şi cealaltă parte era a foştilor mei socri, iar la partaj cumpărasem partea lui Alexandru şi acum am cumpărat cu Cristi partea foştilor socri. Mi se pare mai important actul acesta decât cel de căsătorie, pentru că vrem să construim ceva împreună. Asta mi-a plăcut la Cristi – că a fost alături de mine de la început. În primul rând e o altfel de iubire, cea de la 40 de ani, când sunt mult mai matură şi apreciez lucrurile pe care le face el pentru mine, că-mi iubeşte copilul, că mă ajută mult cu Ruxi.

(...) Cumva atrag chestia asta, pe mine toată lumea vrea să mă ia de nevastă! Nu sunt doar de distracţie, sunt de luat de nevastă. Relaţiile pe care le-am avut le ştie toată lumea. Au fost relaţii lungi, care s-au finalizat cu căsnicii. La prima căsnicie, îmi asum vina, nici n-am vrut să mă mărit. Am fost cerută, am acceptat, dar n-am simţit că omul acela va fi tatăl copilului meu şi ne-am despărţit. Nici măcar pasiune n-a fost între noi. A fost o grabă şi atât. Dacă am un regret e că am încurcat omul. Relaţia a fost de 7 ani şi căsnicia de 2-3 ani", a declarat Ioana Ginghină pentru Ok! Magazine.

Care a fost teama fiicei sale când a aflat de noul iubit al actriței

După ce s-a simțit pregătită să își dea șansa să iubească din nou după divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a decis că trebuie să îi spună și Ruxandrei, fiicei sale, pentru ca aceasta să nu afle din presă.

„Nu voiam să fiu “prinsă” de paparazzi și Ruxandra să nu știe chiar nimic, ba mai mult, fiind o fetiță mare de 12 ani, 11 la acel moment, se cam prinde de foarte multe lucruri. Așa că la sfatul terapeutului am zis că ar fi cazul să-i spun Ruxandrei că mă vad cu cineva.

I-am gătit paste cu brânză și desert și într-un mod cât se poate de normal, i-am spus că mă întâlnesc cu cineva, de ceva timp. Am subliniat în discursul meu, că ea va fi întodeauna prioritatea mea, ceea ce înseamnă că nu îi voi prezenta această persoană decât când voi simți că este momentul, iar momentul va fi când voi știi că este ceva pe termen lung. Terapeutul m-a avertizat că va fi o confuzie amestecată cu emoție, dar că în final Ruxi va fi fericită pentru că eu sunt fericită”, a scris Ioana Ginghină pe blog-ul său.

Cum a reacționat Ruxandra

În primă fază, reacția Ruxandrei a făcut-o pe Ioana Ginghină să se simtă egoistă, dar, după ce fata a procesat informația, actrița a fost absolut surprinsă.

„Când i-am văzut fața, care exprima ceva între zâmbet, șoc, poate și puțină groază, m-am simțit cea mai egoistă mamă. În timp ce gândeam niște cuvinte logice și care ar putea repara daunele pe care tocmai le făcusem, Ruxi a sărit de pe scaun și m-a îmbrățișat. Apoi luminată la față, cu ochii mari și curioși a început să-mi pună întrebări, multe și rapide. Cu cine mă întâlneam? O să mă căsătoresc? Unde o să mergem în luna de miere? Când facem copil? Poate să fie ea domnișoara de onoare la nuntă? Cu cine va sta când mergem în luna de miere?”, a mai scris Ioana Ginghină.

„Au trecut doar câteva zile, până la întrebările mai grele. Persoana cu care te întâlnești va fi tatăl meu vitreg? Pot sa-l iubesc și pe tata și pe cineva nou în același timp? Trebuie sa-l iubesc? Mă pregătisem să răspund la întrebări despre timpul meu, să îi confirm prioritățile, să o asigur că voi fi întotdeauna acolo pentru ea, dar la genul acesta de întrebări nu mă gândisem. I-am spus că indiferent cine intră în viața noastră, părinții ei sunt Alexandru și cu mine. Însă i-am spus că inimile noastre sunt capabile de mai multă iubire decât ne-am putea imagina vreodată”, a completat actrița.

Cine a fost primul soț al Ioanei Ginghină: Puțină lume știe

Așadar, înaintea mariajului cu Alexandru Papdopol, actrița a fost căsătorită cu Daniel Tudorică. Cuplul a divorțat în anul 2004.

Daniel Tudorică are 47 de ani, s-a născut în județul Dolj, a absolvit secția Actorie la Academia de Teatru și Film și, în prezent, colaborează cu Teatrul Ion Creangă, dar a apărut și în producții TV, potrivit Click.

„Puțină lume știe că eu am mai fost căsătorită o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să o facem. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis ok, hai să ne căsătorim! Mi s-a părut comic! Am depus actele, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva împreună că poate nu se ajungea aici”, a declarat Ioana Ginghină.