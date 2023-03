Întâlnire cu arta. Ioanina Pavel, totul despre serialul românesc al momentului: Spy / Master

„Întâlnire cu arta”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Spectacola și DC News, este întâlnirea dumneavoastră cu lumea fascinantă a teatrului, a filmului și a tuturor formelor de artă, prin ochii și poveștile unor invitați de seamă. O oră în care vă invităm să vă desprindeți de cotidian și să pășiți în lumea artiștilor, să le aflați poveștile, să le cunoașteți munca și să vă lăsați inspirați de frumos și emoție.

Georgiana Ioniță, gazda emisiunii, își propune ca în fiecare săptămână să vă surprindă cu poveștile invitaților ei, dar și să vă deschidă apetitul pentru artă.

Săptămâna aceasta, Ioanina Pavel, creative producer HBO Max, vine în platoul Spectacola, pentru a vorbi despre serialul Spy/ Master.

„Spy/Master”, care va avea premiera națională în mai pe HBO și HBO Max, spune povestea unui dublu agent secret, mâna dreaptă a dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Serialul este inspirat din fapte reale, plecând de la povestea lui Ion Mihai Pacepa, un fost consilier al lui Ceaușescu, care a fugit din țară, în 1978.



Despre Spy / Master

Acțiunea din Spy / Master este plasată la apogeul Războiului Rece și prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu (Alec Secăreanu, God's Own Country), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț) și cel mai important consilier al acestuia. Totuși, Godeanu are un secret. Este agent dublu și trebuie să fugă din România și să scape de Ceaușescu înainte ca acoperirea lui să fie compromisă.

Având doar o șansă pentru a rămâne în viață, el se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite ale Americii. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire și fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), dar și de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You), Godeanu trebuie să evite agenții KGB și spionii propriei țări (Ana Ularu, Siberia, și Laurențiu Bănescu, Umbre), pe deplin conștient că dezertarea îi pune soția (Andreea Vasile, Umbre) și fiica (Alexandra Bob, The Gymnasts) în pericol de moarte.

Elvira Deatcu va interpreta rolul Elenei Ceaușescu, iar Claudiu Bleonț va fi Nicolae Ceaușescu.

Spy/Master este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters, regizat de Christopher Smith (Temple), iar imaginea le aparține lui Ben Wheeler BSC (The Tourist, The Baby) si Ádám Fillenz HCA (Vienna Blood, Battle: Freestyle). Antony Root, Johnathan Young și Anke Greifeneder sunt producători executivi. Ioanina Pavel este producător creativ. Viktória Petrányi și Judit Sós sunt producătoarele Proton Cinema, iar Tudor Reu este producătorul din partea Mobra Films.

Spy / Master a avut premiera mondială la Berlin

Pentru prima dată în istoria Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante din lume, un serial românesc a fost inclus în categoria Berlinale Series. Spy / Master, o producție Max Original, a avut premiera mondială luni, 20 februarie, în cadrul unui eveniment dedicat, la care au participat peste 270 de invitați.

Nu ratați emisiunea „Întâlnire cu arta”, de sâmbătă, 4 martie, de la ora 13:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și pe DC News TV.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi și relevante informații, vă puteți abona la notificările site-ului www.spectacola.ro și să ne urmăriți pe canalele de social media. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să distribuiți mai departe.

YouTube: https://www.youtube.com/@spectacola7201

YouTube:https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Ne găsiți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro/

Facebook:https://www.facebook.com/spectacola

Instagram:https://www.instagram.com/spectacola/?hl=en

Site:https://www.spectacola.ro/

TikTok: https://www.tiktok.com/@spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News