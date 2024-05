Ce noutăți aduce Programul IMM România Plus. Dumitru Nancu (FNGCIMM): Au fost făcute mai multe modificări / video

Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii), a fost invitat la DC News, DC News TV și DC Business unde a vorbit despre Programul IMM România Plus.

În cadrul emisiunii, Dumitru Nancu a prezentat programul IMM România Plus. În cadrul acestuia sunt incluse toate întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția celor din agricultură, construcții și producție, care au programe specifice.

„IMM România Plus are subcomponente. Vorbim de IMM Plus. Aici intră toate întreprinderile mici și mijlocii cu excepția celor din agricultură, construcții și celor din producție pentru că celelalte au câte un program atașat. Aici vorbim de capital de lucru pentru toate întreprinderile mici și mijlociii, care nu intră în categoria producției, agriculturii sau dezvoltărilor imobiliare.

Una dintre facilități este creditul de investiții pe o perioadă de 6 ani de zile. În primul an dobânda, comisioanele de administrare și de risc sunt suportate de către Ministerul de Finanțe. Avem cea mai mare garanție, tot 90%, ca în anii trecuți. Se poate opta pentru o perioadă de grație, adică un an și jumătate, în funcție și de normele băncilor, se poate opta pentru un an jumătate în care să nu plătească nici principalul.", a spus Dumitru Nancu.

Cu ce vine nou față de anul trecut

Față de anul trecut, au fost aduse mai multe modificări.

„Am modificat ieftinirea creditelor. Dacă anul trecut, din anul 2, pentru capitalul de lucru și capitalul de investiții, dobânda era 2.5, respectiv 2%, plus ROBOR-ul, anul acesta avem pentru capitalul de lucru 1.9%, plus ROBOR-ul, și 1.5% la investiții, plus ROBOR-ul.

În acest moment avem un ROBOR de 6%. Noi sperăm ca la anul, pe timpul acesta, ROBOR-ul să ajungă sub 5%, să mergem pe o dobândă până în 5-6%.", a spus Dumitru Nancu.

Au fost introduse refinanțările

Potrivit acestuia, au fost introduse refinanțări pentru programele "IMM România Plus", "Agro Plus" și "Prod Plus", în contextul dificultăților întâmpinate de mediul de afaceri în refinanțarea creditelor contractate anterior, inclusiv cele din perioada pandemiei.

„De asemenea, am introdus pentru Programul IMM România Plus, Agro Plus și Prod Plus, refinanțările. E o mare problemă pentru mediul de afaceri să-și refinanțeze creditele, fie cele luate pe perioada pandemiei, fie cele de anul trecut sau alte credite.

Am introdus credite pentru refinanțarea capitalului de lucru pe o perioada ce nu poate depăși 36 de luni de la momentul acordării, cu obligativitatea ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției să aibă un grafic de rambursare. Adică pe capitalul de lucru există un credit revolving, adică tragi din el și plătești doar în ultima lună. Dacă vrei să ți-l refinanțezi, primul an nu plătești dobânda, în anul doi la fel, dar din anul trei ți se aplică diferența pe care o ai de plătit la bancă, se aplică un grafic de rambursare pe 12 luni.

Foarte important este faptul că am reușit să convingem Comisia Europeană să refinanțeze creditele pentru investiție pe o perioadă ce nu poate depăși 72 de luni, adică 6 ani, de la momentul în care am acordat creditul inițial.", a spus Dumitru Nancu.

Alte facilități

„De asemenea, au fost eliminate acele criterii de dimensionare a creditului, cei 15% din cifra de afaceri, 50% din cheltuielile cu energia, din cele 12 luni anterioare din care se depune ajutorul de stat necesar la momentul respectiv și am lăsat doar una singură, adică nevoia de lichiditate a întreprinzătorilor.

O altă facilitate este faptul că beneficiază de cele trei facilități, adică garanție 90%, capital de lucru pe o perioadă de 3 ani cu un an dobândă subvenționată de la bugetul de stat și linie de capital de investiții pe 6 ani de zile, cu valoarea maximă la investiții este 10 milioane de lei, iar la capitalul de lucru este 5 milioane de lei. Cele două nu pot cumula 10 milioane de lei.", a spus Dumitru Nancu la DC News, DC News TV și DC Business, într-un interviu cu Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

