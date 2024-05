Dezvoltarea personală trebuie să fie o prioritate. Prof. univ. Mihai Puiu, despre smart psihologie 

„Educația ne este conferita instituțional de societate iar preocupare personala fată de dezvoltarea personală trebuie să fie o prioritate. În acest sens, descoperim prin studiu și lectură că așa cum preciza C.G. Jung că „Nu suntem o consecință a ceea ce ni s-a întâmplat la începutul sau de-a lungul vieții.” Monte Cristo este un exemplu invers, când un eveniment traumatic se impune cauzal în viața personajului îl determina top parcursul vieții asemeni unei condamnări, de-a lungul existenței.

Putem deveni ceea ce am decis în cunoștință de cauză si in mod sigur dispunem de acest model cum spunea Stephen Covey acest model de a fi este Modelul proactiv. Care presupune Imaginație, Atitudine, Conștientizare, Voință si Conduita etica. Mari personalității s-au împlinit urmare a voinței nestrămutate de autodeterminare: Eminescu, Enescu, Brâncuși, Picasso, Ilie Năstase, Marin Preda. Desigur ca si corolarul Existență determină conștiința este real in anumite contexte. Viața stabilește pentru unii dintre noi condiții pe care cu greu le putem surmonta si astfel un nivel de educație precar, sau de existenta social economica modesta determina o viață unde conștiința este sun nivelul energetic necesar unei vieți trăite optim.” a declarat prof. univ. Mihai Puiu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News